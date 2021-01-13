Двойное Солнце 13 января в Новолуние дает уникальнейший момент, который будет единственным в 2021 году для получения столь мощной энергетики

Солнце в Козероге будет соединяться с Плутоном во время новолуния в Козероге 13 января, и Сатурн в Водолее придает важное значение в астрологии этому значению.

В астрологии соединение - это когда мы видим две планеты в пределах нескольких градусов друг от друга

Что означает Солнце в Козероге в соединении с Плутоном и Сатурном в Водолее 13 января, согласно астрологии?

Когда я рос, моя маленькая польская бабушка говорила мне «убрать один беспорядок, прежде чем начинать другой», и нет лучшей аналогии для этого астрологического события.

Есть тема, которую повторяют 13 января, и это повторение прошлогоднего двойного Солнца в соединении с Плутоном и Сатурном в Козероге, только немного другое.

На этот раз вселенная издает предупреждение - и оно должно очистить нашу жизнь. Мы должны заботиться о себе и отказаться от того, что нам нужно.

Солнце в Козероге будет соединяться с Плутоном во время новолуния в Козероге 13 января, и Сатурн в Водолее придает важное значение в астрологии этому значению.

Однако на этот раз Сатурн переместился в Водолея, поэтому вместо того, чтобы расширять возможности политики, это смещение внимания отвлекает власть от людей.

Только мы не можем просто пойти туда, где мы сейчас.

Это было бы безответственно. Нам нужны изменения, которые включают в себя некоторую форму очистки и требуют некоторой работы, уважительно используя наши платформы, чтобы помогать друг другу.

Нам нужно быть лучшими людьми. Лучшие люди, которые понимают силу, которую нам даны.

Мы должны думать о том, что нас сдерживает, чтобы не разрушить то, что должно произойти, ни из-за того, что отвлекается от нашего прошлого, ни из-за боязни прыгнуть во что-то новое.

В астрологии соединение - это когда мы видим две планеты в пределах нескольких градусов друг от друга.

По сути, они объединяют энергии и работают вместе, чтобы действовать с общей точки зрения и сильнее влиять на нас.

Причина, по которой мы наблюдаем так много соединений, заключается в том, что со стеллием в Козероге мы уже видели около трех планетных тел в этом земном знаке.

Оба соединения - это те, которые мы часто видим только один раз в год, а это означает, что не только энергия очень мощная, но и момент возможностей, который не будет длиться вечно.

Последний раз мы сталкивались с этим в 2019 году.

Мы видели это снова в 2020 году, и теперь это последний раз в 2021 году.

Точно так же, как существует общая энергия действительно отпускать и двигаться дальше, есть также уверенность в том, что, хотя мы должны использовать это как оправдание, мы также не можем навсегда испортить то, что предназначено для нас.

Мы можем продолжать идти мимо двери, отказываясь ее открывать, потому что мы боимся или потому что наше эго говорит нам, что мы не должны или не можем.

Но это не значит, что дверь исчезнет, ​​это значит, что она существует до тех пор, пока мы не будем готовы повернуть ручку и посмотреть, что все это время было за ней.

В этой астрологии есть два важных компонента, на которые мы должны обратить внимание, чтобы по-настоящему понять масштабы происходящего.

Это происходит всего за несколько дней по самой сильной астрологии года:

Уран поворачивает прямо, лунное затмение в полнолуние в Раке, стеллиум в Козероге и соединение Солнца, Сатурна и Плутона.

Одно из этих событий, вероятно, вызовет волновой эффект в нашей жизни, который мы будем ощущать в течение некоторого времени, но все они и за такой короткий период времени призывают нас быть осознанными и обращать внимание. И, конечно же, максимально использовать любую возможность.

Другая важная часть всего этого заключается в том, что оба соединения включают Солнце, которое в астрологии традиционно представляет наше чувство «я» или наше внутреннее «я», которое управляет нашими мыслями, идентичностью и действиями.

Точно так же, как Солнце является центром нашей солнечной системы, наше внутреннее «я» тоже.

И точно так же, как планеты вращаются вокруг Солнца, события и люди в нашей жизни движутся вокруг нас.

Когда есть транзиты с участием Солнца, мы с большей вероятностью увидим большие изменения внутри нас и наших убеждений, что, конечно, приведет к изменениям в нашей жизни, что будет усилено благодаря повороту Урана в прямом направлении, Сатурну-Плутону, соединение и затмение.

Первое соединение между Солнцем и Плутоном в Козероге означает понимание ситуации .

Во многих отношениях мы можем испытывать проблемы в отношениях примерно в это время, и мы чувствуем, что они возникли внезапно, хотя существовали какое-то время.

Это также время, когда мы можем лучше понять, что мы чувствуем в отношениях, карьере или жизненном пути.

Могут проявляться такие эмоции, как одиночество, депрессия и беспокойство , что может привести к желанию полностью изменить свою жизнь в той области, в которой эти чувства возникают.

Важно помнить, что из-за астрологии любые решения, которые мы принимаем об изменениях на данном этапе, не являются внезапными или спонтанными, как бы это ни казалось.

То, что у нас наконец-то есть тот тревожный сигнал, который нам нужен, не означает, что события, которые привели нас сюда, не длились годами или даже десятилетиями.

Второе соединение Солнца было с Сатурном, известным как отец Зодиака и властелин времени и кармы.

Это опасная планета, которая обычно всегда создает то самое препятствие, которое мы должны преодолеть, чтобы достичь и построить успех.

Соединение Плутона и Сатурна в Козероге, которое произошло в прошлом году , было одним из самых ожидаемых событий 2020 года, учитывая, что оно происходит всего один или два раза в нашей жизни.

И теперь, когда эти планеты собрались вместе, теперь они обе образуют соединения с Солнцем, так что вносимые ими изменения могут быть усвоены.

Традиционно в астрологии Солнце представляет большее количество внешних изменений, а Луна - внутренне.

Хотя Солнце представляет наше внутреннее ядро, это часть нас, которая принимает решения; во многом сознание, в то время как луна является бессознательным.

Мы можем рассматривать эти драматические астрологические события как историю, в которой мы пробудились около 11 числа, когда лунное затмение в полнолуние в Раке разбудило нас с чувствами, желаниями и истиной, которые мы подавляли.

Затем, когда Уран поворачивается прямо, он побуждает нас действовать.

Мы уже испытали сильнейший стеллиум в Козероге в 2020 году.

Это перекликалось с тонами прошлых союзов, подобных тому, что мы вместе пережили в 90-х.

Но снова вселенная приходит, чтобы помочь с радикальными изменениями, которые мы находимся на грани , за которыми следует соединение Плутона и Сатурна.

Нам дается возможность взять то, что мы чувствуем, и включить это в действия друг для друга и друг друга, что стало возможным только благодаря тому, что это изменение укоренилось в нашем сознании.

В этом году мы не просто идем в новом направлении. Мы не меняем имена, но по-прежнему действуем одинаково или встречаемся с одним и тем же мужчиной .

В этом году мы изменимся изнутри, с нуля (именно такой, который предпочитает Козерог), потому что мы должны понимать, что всегда есть время для перемен, что изменения неизбежны и что мы никогда не сможем обогнать свое прошлое.

Мы должны иметь дело с тем, что создали. Мы должны справиться с беспорядком, который мы создали или допустили, прежде чем мы сможем свободно двигаться не только в наше будущее, но и в возможность «что, если».

Источник: yourtango