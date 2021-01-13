Кто получит 100% льготу за вывоз мусора с 1 января 2021, рассказали в "Экологии-Новосибирск"

А вот размер компенсации платы за обращение с ТКО составит 30% – для многодетных семей с тремя-четырьмя детьми и приёмных семей, принявших на воспитание одного-двух приёмных детей.

Людям некуда выбрасывать мусор

О работе регоператора по сбору и утилизации ТКО в Новосибирской области задала вопросы компании "Экология-Новосибирск" редакция "Курьер. среда. Бердск" в новогодние каникулы 2021. Сегодня, 13 января, мы расскажем, как получить льготу на услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, с 1 января 2019 года эта услуга относится к коммунальным. Для льготных категорий граждан предусмотрена государственная поддержка в виде компенсации части расходов на ее оплату.

Так, порядок получения льгот аналогичен порядку получения льгот по другим коммунальным услугам и регулируется постановлением правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом Новосибирской области от 06.12.2013 № 380-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Новосибирской области».

Для россиян, получающих в установленном порядке компенсации за жилищно-коммунальные услуги, компенсация услуги по обращению с ТКО предоставляется автоматически при поступлении сведений от исполнителя услуги о начислениях и оплате. Дополнительно подтверждать статус льготной категории граждан при ранее оформленных льготах – не требуется. Что важно - для получения субсидии необходимо своевременно производить оплату.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск", между региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск» и министерством труда и социального развития Новосибирской области ежемесячно до 12 числа каждого месяца, следующего за отчетным, производится обмен данными на основании заключенного соглашения по информационному взаимодействию.

Размер компенсации платы за обращение с ТКО составит 30% – для многодетных семей с тремя-четырьмя детьми и приёмных семей, принявших на воспитание одного-двух приёмных детей.

Компенсацию в размере 50% получат следующие категории:

- многодетные семьи с пятью и более детьми;

- инвалиды войны и лица, к ним приравненные;

- участники Великой Отечественной войны;

- жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;



- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;- инвалиды;- семьи с детьми-инвалидами;- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;- ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области;- лица, признанные реабилитированными (пострадавшими от политических репрессий);- лица, имеющие почетное звание РФ, РСФСР или СССР;- приёмные семьи с тремя и более детьми;- награжденные знаком отличия «За материнскую доблесть».

Для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности и поселках городского типа на территории Новосибирской области, размер компенсации платы за обращение с ТКО составит 100%. В их числе медицинские работники, работники культуры, образования, ветеринарии, социальных служб.