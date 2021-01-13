Принимать детей в 1-ый класс будут по новым правилам, приказ Минпросвещения

С 2021 года кампания по приему в 1 класс начнется позже обычного. Раньше прием первоклашек по закрепленной территории начинался с 30 января. Сейчас он будет с 01 апреля. Наконец определили детей, которые имеют право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в 1 класс.

Также в документ внесли запись о приеме в 1 класс братьев или сестер уже обучающихся в данной школе детей.

Статья написана в соответствии со вступившим в силу Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Внеочередной прием в 1 класс

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих интернат:

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

Первоочередной прием в 1 класс

10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

Могут воспользоваться правом первоочередного приема в первый класс:

дети военнослужащих,

сотрудников полиции,

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

Росгвардии,

УФСИН.

Преимущественное право приема в 1 класс

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона, пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества.

Когда принимают документы при приеме в 1 класс

Как уже было сказано, сроки начала приема в 1 класс в 2021 году сдвинутся.

Прием по закрепленной территории начнется 01 апреля и завершается 30 июня.

Прием по незакрепленной территории начинается с 06 июля, ведется пока есть свободные места (05 сентября — последний срок).

Как узнать, что вы проживаете на территории, закрепленной за школой

Администрация города/района не позднее 15 марта выпускает локальный акт со списком школ и адреса, которые к ним прикреплены. Этот документ школы публикуют на своем сайте.

Список прикрепленных домов и школ ищите на сайте школы (раздел «Прием»).

Документы при приёме в 1 класс

Как подать заявление в 1 класс

Первый шаг родителя, когда он хочет подать заявление о приеме ребенка в первый класс — зайти на сайт школы. Там размещаются все документы и информация: начало и конец приема, ссылки на сайт, где можно подать заявление (нужна подтвержденная запись госуслуг), форма заявления, если пойдете подавать в школу самостоятельно.

Лучше подавайте заявление удаленно, через специальный портал для подачи заявлений в первый класс (ссылку ищите на сайте школы). После этого вам нужно будет только прийти в школу с оригиналами документов, чтобы подтвердить и подписать заявления.

В школу прийти придется в любом случае, даже если подали заявление через портал.

Родитель пришёл в школу подавать заявление, какие документы у него попросят:

В период приема по закрепленной территории (с 01 апреля по 30 июня)

у всех в обязательном порядке:

удостоверение личности родителя (законного представителя) (обычно паспорт); если у вас доверенность (нотариально заверенная) на право представлять интересы ребенка, то снимут копию доверенности;

заявление о приёме в первый класс (распечатка с портала в случае удаленной подачи, а если подаете в традиционном порядке, то лучше заполнять прямо в школе, так как форма может различаться; образец должен размещаться на сайте и на стенде в самой школе);

свидетельство о рождении ребенка (в школе остается копия);

если ребенку 6 или 8 лет:

разрешение из управления образования города/района (если на 1 сентября ребенку будет меньше 6,5 лет или старше 8 лет, управление образования попросит у вас справку из поликлиники, что ребенок здоров), в школу сдается оригинал;

если вы имеете льготу при поступлении:

справку с места работы родителя, если есть право внеочередного, первоочередного приема (удостоверение не подойдет, так как требуется копия);

свидетельство о регистрации по месту пребывания/жительства или домовую книгу/справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства, с указанием адреса брата или сестры, которые уже обучаются в данной школе, он должен быть таким же как и у поступающего — это обеспечивает право преимущественного приема братьев и сестер, проживающих на одной территории;



если вы опекун ребенка:

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;

если родитель или ребенок не является гражданином России:

документ, подтверждающий родство с ребенком (без снятия копии);

вид на жительство ребенка.

Дополнительные документы для школы

В школе у вас не могут требовать какие-либо документы, не регламентированные Порядком. Но вас попросят заполнить следующие формы заявлений:

на обработку персональных данных;



о выборе языка для изучения как родного;о выборе языка для изучения как государственного (если есть возможность изучения языка субъекта Российской Федерации).Что будет после сдачи документовРешение о приеме ребенка в первый класс принимается в течение 5 рабочих дней.

31. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 Порядка.

За это время ваше заявление будет рассмотрено, зарегистрировано, будет составлен протокол рассмотрения заявлений о приеме в первый класс при участии администрации школы и психолога, составлен приказ о приеме или отказе о приеме, уведомление об отказе или приеме в первый класс, которое будет отправлено вам.

Таким образом, в личное дело ребенка при поступлении в 1 класс будут прикреплены следующие документы:

заявление;



копия свидетельства о рождении;копия свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания;Если ребенок не является гражданином РФ, то еще прикрепляется копия документа о разрешении на пребывание в России;согласие на обработку персональных данных;заявление о выборе языков.