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Предупредили о рисках ухода в наличные эксперты. В чем опасность?

17:45 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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На желание хранить деньги "в кеше" повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств.

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Эксперты предупредили о рисках ухода в наличные

Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, отмечают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
За 2020 год число таких граждан увеличилось на 10%. На желание хранить деньги "в кеше" повлияли снижение ставок по вкладам и плохая осведомленность о других способах накопления средств.

Руководитель департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Наталья Матвеева причинами роста популярности хранения средств в наличной форме также считает введение налога по вкладам, непонимание многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов, а также закрытие офисов банками в период ограничений, связанных с пандемией.

Однако эксперты предупреждают, что деньги "под матрасом" съедает инфляция. Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий поясняет, что основным риском таких сбережений является инфляция, так как доход с этой суммы денег получается отрицательным на размер роста цен в рублях или в валюте.

По данным опроса "Хоум Кредит", в ноябре вторым по популярности видом хранения сбережений после вкладов стала наличная иностранная валюта. В пользу нее высказались 40,4% всех респондентов. Инвестирование в ценные бумаги и ПИФы выбрало 5,2% опрошенных.

банк наличные электронные деньги
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