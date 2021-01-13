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Как сократить долги по кредиту? Назвала способы финансовый советник

15:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Внимательнее следует оценивать ситуацию при желании взять второй кредит.

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Финансовый советник назвала способы сократить долги по кредиту

Благодаря тому, что в декабре и январе многие банки объявили выгодные новогодние программы и предложения, россияне стали оформлять кредиты гораздо чаще. Однако потом выплатить их могут далеко не все. О том, как решить эту проблему, рассказала в эфире радио Sputnik финансовый консультант, создатель проекта "Личный актив" Ксения Воронина.
Она отметила, что в этом году ситуация для тех, кто выплачивает кредиты, особая: пандемия коронавируса становится дополнительным фактором риска. Тем не менее, специалист подчеркнула, что "с кредитами нужно быть крайне аккуратными всегда".

Воронина сказала, что перед принятием решения о кредите следует принять во внимание все факторы риска. Необходимо иметь подушку безопасности минимум на полгода, осознавая, что потеря дохода может произойти не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации и изменений на рынке.

Она подчеркнула, что "еще внимательнее следует оценивать ситуацию при желании взять второй кредит. Если речь идет о рефинансировании, когда, например, это делается для снижения ставки, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, это разумно. Однако при нехватке средств на выплаты по первому кредиту не следует брать новый: "снежный ком" нарастет, погасить обязательства станет еще сложнее".

Специалист отметила, что "для того, чтобы сократить кредитную нагрузку, следует подойти к решению вопроса системно: продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода. Если же такой возможности нет, то можно задуматься о банкротстве — сейчас есть банкротство физических лиц, и более того — появилась упрощенная процедура для этого".

Источник: 1prime.ru

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