Одежду со свастикой надели на козла и мартышку в цирке. Прокуратура организовала проверку

Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России.

Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России

Прокуратура проверяет вот это видео из госцирка Удмуртии. Из-за факта демонстрации там нацистской символики на козлах и мартышке по заказу Ижевской епархии.

Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России. А отрывок с козлами это аллюзия на Битву под Москвой, когда советская армия прогнала нацистов. В цирке не видят нарушения закона — шоу не связано с пропагандой нацисткой атрибутики и символики.

Господи спаси.



Источник: t.me/bazabazon