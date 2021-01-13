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Одежду со свастикой надели на козла и мартышку в цирке. Прокуратура организовала проверку

10:30 13.01.2021 Фото: стоп-кадр видео
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Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России.

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Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России

Прокуратура проверяет вот это видео из госцирка Удмуртии. Из-за факта демонстрации там нацистской символики на козлах и мартышке по заказу Ижевской епархии.

Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России. А отрывок с козлами это аллюзия на Битву под Москвой, когда советская армия прогнала нацистов. В цирке не видят нарушения закона — шоу не связано с пропагандой нацисткой атрибутики и символики.

Господи спаси.

Источник: t.me/bazabazon

проверка свастика цирк
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