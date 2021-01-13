Одежду со свастикой надели на козла и мартышку в цирке. Прокуратура организовала проверку

Прокуратура проверяет вот это видео из госцирка Удмуртии. Из-за факта демонстрации там нацистской символики на козлах и мартышке по заказу Ижевской епархии.
Директор государственного цирка Удмуртии заявил, что свастика на животных — часть исторического шоу про роль цирка в истории России. А отрывок с козлами это аллюзия на Битву под Москвой, когда советская армия прогнала нацистов. В цирке не видят нарушения закона — шоу не связано с пропагандой нацисткой атрибутики и символики.
Господи спаси.
Источник: t.me/bazabazon