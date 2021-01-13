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Хакер взломал секс-игрушку для мужчин

10:33 13.01.2021 Фото: Qiui
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Жертва, которая попросила называть имя Роберта, сказала, что он получил сообщение от хакера с требованием заплатить 0,02 биткойна (около 750 долларов на сегодняшний день), чтобы разблокировать устройство.

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Qiui Cellmate

Хакер взял под контроль клетки целомудрия людей, подключенных к Интернету, и потребовал выкуп в биткойнах, чтобы разблокировать их.

«Твой член теперь мой», - сказал хакер одной из жертв, согласно снимку экрана разговора, полученному исследователем безопасности по имени Вонючий и основателем vx-подполья, веб-сайта, который собирает образцы вредоносных программ.
Жертва, которая попросила называть имя Роберта, сказала, что он получил сообщение от хакера с требованием заплатить 0,02 биткойна (около 750 долларов на сегодняшний день), чтобы разблокировать устройство. Он понял, что его клетка определенно «заперта», и он «не может получить к ней доступ».

«К счастью, пока это произошло, я не запер это на себе», - сказал Роберт в онлайн-чате.

Qiui, китайский производитель устройства, которое уместно называется Cellmate, не ответил на запрос о комментарии.

взлом персональные данные секс - игрушка хакер
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