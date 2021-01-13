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Крещение 2021: купели Москвы. Места для купания

09:52 13.01.2021 Фото: pinezhye.ru
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Показатели воды  Верхнего Кузьминского и Нижнего Люблинского прудов не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

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Показатели воды  Верхнего Кузьминского и Нижнего Люблинского прудов не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам.

Крещение Господне – важная дата у верующих христиан. Церковный праздник имеет интересную историю, традиции и обычаи, чтимые испокон веков. День празднования неизменный и ежегодно припадает на одно число – в 2021 году купаться на Крещение будут 19 января. Хотя началом считается вечер 18 января (верующие в это время отмечают Сочельник, знаменующий окончание Святок), купаются в купели все-таки на следующий день. Места в Москве, где можно искупаться Традиционно крещенские купания проводятся в знакомых каждому москвичу водоемах.

Так, жители ЮВАО окунаются в ледяную воду на Шибаевском пруду в Кузьминках.

В 2020 году планировалось 3 проруби в данном округе. Но показатели воды  Верхнего Кузьминского и Нижнего Люблинского прудов не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Купания проводятся с вечера 18 января (18.00 часов) и длятся на протяжении всего дня 19 января. У мест купания дежурят спасатели, полиция и скорая помощь круглосуточно.

В 2021 году будут предоставлены места обогрева и питания. Север Москвы в 2021 году предлагает горожанам несколько замечательных площадок, где можно искупаться на Крещение: стадион “Динамо” и Ленинградское шоссе; Останкинский пруд; р. Москва; р. Чернушка; Карамышевская набережная; Строгинская и Кировская пойма. На востоке будут оборудованы удобные купели “Вернисаж”, “Святое” и “Белое” озеро; Красный, Бабаевский, Майский, а также Серебряно-Виноградный пруд.

На западе предоставят прорубь на Москве-реке и Мещерском пруду. На юге подготовят Верхний Царицынский пруд; Храм Рождества Христова, Иконы Божьей Матери, Загородное шоссе пруд “Бекет”. Решившись на столь смелый поступок, воплощайте его только в специально оборудованных местах с наличием противоскользящих ковриков, поручней, пунктов обогрева и медицинского персонала. Всем этим в 2021 году будут располагать указанные купели.

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