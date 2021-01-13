Произошло 52 землетрясения за сутки на 13 января в Монголии у границы с Россией

В Иркутской области ощущали несколько толчков силой от двух до пяти баллов.

За сутки в Монголии у границы с Россией зарегистрировали 52 землетрясения

В Монголии в акватории озера Хубсугул у границы с Россией за сутки зарегистрировали 52 землетрясения. Последнее магнитудой 3,9 произошло 13 января в 07:47. Как отмечают сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, на сайте отражены только крупные толчки, слабые не наносят на карту.

12—13 января в Монголии произошла серия землетрясений. Первый подземный толчок интенсивностью 8,7 балла зафиксировали в 05:32. В Иркутской области ощущали несколько толчков силой от двух до пяти баллов. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме.