Демократы обвинили в тяжком преступлении против США Трампа

Демократы обвинили Трампа в тяжком преступлении против США

Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к захвату Капитолия, он не должен больше оставаться на своем посту ни дня и заслуживает отстранения от власти, говорится в материалах по импичменту, подготовленных демократами из юридического комитета палаты представителей США.

"Президент Трамп совершил тяжкое преступление и правонарушение против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Факты устанавливают, что что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президенту Трампу", - говорится в документе, который опубликовал глава комитета Джеррольд Надлер.

Сам Трамп ранее в среду назвал готовящийся в палате представителей импичмент "самой большой и злобной фальшивкой". Он также заявил, что о его не беспокоит возможность отстранения по 25-й поправке к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности, если на такой шаг под давлением демократов пойдет вице-президент Майк Пенс.



Шестого января Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов.В результате беспорядков погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены призвать вице-президента Майка Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

Источник: РИА Новости