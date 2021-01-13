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Оказался отстранять Трампа от власти Майкл Пенс. Что его останавливает?

16:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности.

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Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти

Майкл Пенс не считает, что "такое развитие событий отвечает интересам" страны или соответствует конституции.
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы. Соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).
Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти. "Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции", - пояснил свое решение вице-президент.

"На прошлой неделе я не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей страны", - заявил вице-президент. 6 января, когда в Конгресс ворвались сторонники Трампа, Пенс председательствовал на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению итогов ноябрьских президентских выборов. Тогда глава государства, по сути, требовал от него пересмотреть результаты голосования, согласно которым победил демократ Джозеф Байден. И Пенс в аналогичном письме ответил отказом и по итогам заседания объявил о том, что следующим президентом станет Байден.

Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждалась и некоторыми представителями окружения Трампа.

Источник: ТАСС

импичмент президент сша Дональд Трамп
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