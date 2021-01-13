Когда сеять семена баклажанов на рассаду, уход за овощем на даче - личный опыт

Баклажан называют овощем долголетия. Выходец из Индии, он предъявляет высокие требования к теплу и влаге. Водой-то мы его обеспечить можем, а вот тепла баклажану в последние годы недостает.

Баклажаны – культура, очень отзывчивая на органические удобрения

Опытом выращивания баклажанов делится читательница "Курьер.Среда.Бердск" Наталья Долганова.

Баклажан называют овощем долголетия. Выходец из Индии, он предъявляет высокие требования к теплу и влаге. Водой-то мы его обеспечить можем, а вот тепла баклажану в последние годы недостает.

Если раньше в жаркое лето культура давала богатый урожай, то в последние годы урожай стал намного скромнее. Виновница тому – погода. Который год лето начинается с холодного июня. Порой и в пленочном укрытии баклажаны «зябнут». А ведь хочется отведать фиолетовых плодов, которые по вкусовым качествам превосходят более стойкие к капризам природы кабачки. Поэтому без парника никак не обойтись, в противном случае урожай будет минимальный.

Чтобы получить хороший урожай, семена я сею на рассаду в конце февраля – начале марта (по моему мнению, более ранние сроки сева не имеют смысла). Предварительно замачиваю их на двое суток в воде комнатной температуры. Если обеспечить температуру прорастания не менее +25 градусов, дружные всходы не заставят себя ждать. При появлении настоящего листочка сеянцы пикирую, предоставив каждому свое «жилье» в виде пол-литровой емкости.

В плодородной земле «молодежь» быстро прибавляет в росте. Если рост задерживается, рассаду нужно подкормить. Например, куриным пометом, разведенным в пропорции 1:15 в воде. Предварительно нужно полить растения, а затем удобрить, используя две столовые ложки на каждое. После такого «обеда» баклажаны сразу веселеют, преображаются.

В мае рассада имеет толстый стебель и листья-лопухи, а мощная корневая система оплетает весь ком земли. Обычно не ранее конца мая я высаживаю кустики, не повреждая корней, на постоянное место в парник. Поливаю только теплой водой, нагретой солнцем. Первую неделю открываю пленку только с торцов, чтобы растения акклиматизировались. А когда установится приемлемый для баклажанов температурный режим, они лишь «ночуют» под пленкой.

Баклажаны – культура, очень отзывчивая на органические удобрения. Снова на помощь приходит куриное удобрение (каждые 10-15 дней). Его требуется от 0,25 до 0,5 л на кустик. Может сгодиться и коровяк (1:10). После подкормки нужно обязательно разрыхлить почвенную корку. «Насытившись», маленькие плоды начинают набирать вес.

Недостаток влаги отрицательно сказывается на урожае, ведет к опадению бутонов. Поэтому нужно систематически поливать растения, в жаркую погоду – каждый день.

Конечно, важное значение имеет и подбор сортов. Перепробовала я их немало, но истинным старинным другом считаю «Алмаз». Он надежный, стабильно дает высокий урожай.

Плоды красивые, темно-фиолетовые, глянцевые. Ультраскороспелый сорт «Мария» дает более ранний урожай. Цвет плодов чернильно-фиолетовый, длина - более 20 см, а диаметр - всего 5-7 см. Хороши тем, что имеют молочно-белую мякоть. У молодых баклажанчиков семян нет совсем, как будто и не полагается, у более зрелых - совсем мало. Словом, сорт почти бессемянный. Еще одно замечательное качество, на мой взгляд: при производстве заготовок на зиму плоды быстро развариваются, становясь мягкими.

У раннеспелого гибрида «Фиолетовое чудо» в прошлом году выросли красивые, темно-фиолетовые толстенькие плоды, но урожай, к сожалению, маловат. И в недозревших плодах было много почти спелых семян, которые, конечно, для посева не пригодны.



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Баклажаны содержат небольшое количество витаминов, органические кислоты и минеральные соли. В пищу используют свежие, неповрежденные плоды интенсивной темно-фиолетовой окраски с упругой мякотью и недоразвитыми семенами белого цвета.

Темноокрашенная кожица баклажанов - горькая на вкус. Чтобы избавиться от горечи, на баклажанах делают наколы, посыпают солью и выдерживают 20-30 минут, а для приготовления икры и салатов запекают, затем снимают кожицу. Баклажаны используются для приготовления баклажанной икры, фарширования, жарки и тушения.