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Где пройдут Крещенские купания - 2021 в Подмосковье. Список мест

10:15 13.01.2021 Фото: новая-жизнь-фурманов.рф
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Врач общей практики Лариса Алексеева напомнила россиянам, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее.

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Полетыкин уточнил самые популярные места для купаний в Подмосковье.
В Подмосковье появится около 220 мест для купаний на Крещение. Самые посещаемые — в Истре, Сергиевом Посаде, Звенигороде, Чехове и Мытищах. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по региону Сергей Полетыкин.
«В период с 18 по 19 января планируется оборудовать более 220 мест для купаний. Причем на открытых водоемах 66 и в прудах 75. Остальные — купели в местах проведения мероприятий», — рассказал он.

Полетыкин уточнил самые популярные места для купаний в Подмосковье. В Сергиевом Посаде — водопад «Гремячий ключ», в Звенигороде — Саввино-Сторожевский монастырь. Также популярностью пользуются купели в Истре — Новоиерусалимский монастырь, Талеже, Мытищах — в селе Троицком.

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Жителям Подмосковья назвали топ мест для крещенских купаний | Изображение 1
                                                                                                                                                                  Источник фото: телеканал «360»

«У нас в Подмосковье насчитывается 367 храмов, церквей и соборов, на территории которых расположено 79 купелей. Ожидаемое количество людей с учетом предыдущих лет у нас более 200 тысяч. На всех объектах будут организованы дежурства», — рассказал глава МЧС.

Кроме того, больше всего мест для купаний будет организовано в Солнечногорском округе.

«На сегодняшний день мы видим, что наибольшее количество мест для проведения купаний в Солнечногорском округе — 11, Наро-Фоминском и Раменском округах», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Врач общей практики Лариса Алексеева напомнила россиянам, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее. Для начала можно потренироваться в ванной. Также во время процедуры уже в купели стоит надеть шерстяную шапочку, а сверху — резиновую. Так голова будет защищена от мороза.

купели подмосковья 2021
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