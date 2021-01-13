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Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список

13:00 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Рвота и диарея, входящие в число симптомов COVID-19, являются свидетельствами того, что желудочно-кишечный тракт находится в процессе вывода бактерий, "и лучше не пытаться мешать ему".

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов.

Американский врач и специалист в области инфекционных заболеваний считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19). С такой оценкой в статье для журнала Good Housekeeping выступил во вторник директор отделения по контролю и профилактике инфекционных заболеваний в детской больнице Цинциннати (штат Огайо), доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин.
Он подчеркнул, что рвота и диарея, входящие в число симптомов COVID-19, являются свидетельствами того, что желудочно-кишечный тракт находится в процессе вывода бактерий, "и лучше не пытаться мешать ему". "Замедление работы кишечника может обернуться неполным выводом инфекции и устранением воспаления", - пояснил Шаффцин.

По его словам, содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма. При этом для того, чтобы почувствовать себя лучше, большинству пациентов достаточно лишь "пить больше воды и дать организму время на то, чтобы самому побороть инфекцию".

Вместе с тем Шаффцин подчеркнул, что в стремлении избавиться от симптомов COVID-19 стоит также воздержаться от использования противоотечных препаратов. В частности, не следует прибегать к помощи ингаляторов людям, не страдающим астмой. По словам врача, содержащееся в этих препаратах вещество фенилэфрин может лишь навредить здоровью в особенности тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Шаффцин подчеркнул, что в случае необходимости применения обоих веществ следует сперва проконсультировать со специалистом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 90,9 млн человек, свыше 1,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 448 203 случая заражения, выздоровели 2 825 430 человек, умерли 62 804 пациента.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия
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