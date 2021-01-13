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Пес ест траву - быть дождю: народные приметы лета

10:10 13.01.2021 Фото: https://pixnio.com/
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Римляне назвали первый месяц лета именем богини Юноны, покровительницы женщин и брака. В Сибири и на Урале июнь называли светлозар, разноцвет, бидзень, гедзень, червень.

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Первый месяц лета - июнь. Об этом месяце крестьяне говорили: «Май - радость, а июнь - счастье»

Народные приметы лета

Подборка календарных примет на погоду будет интересна садоводам и поможет в планировании тех или иных работ.

Наши предки издавна отыскивали в каждом сезоне года, месяце и даже дне приметы на погоду, урожай, а, следовательно, и на свое благополучие. Связь же приметных дней с именами святых и церковными праздниками - лишь удобная основа для запоминания этих дат. Во времена, когда эти приметы формировались, садоводство на Руси еще не было заметной отраслью земледелия. Плоды и ягоды собирали с дикорастущих растений, поэтому и примет на сад оказалось очень мало.

Лето бурное - зима с метелями. Сырое лето и теплая осень - к долгой зиме. Урожайное лето предвещает холодную зиму. Летом с потом, а зимой с полным ртом. Много ягод летом - зима будет суровой. Рябины много, а грибов мало - зима будет снежной. Много полевого осота - зимой будет холодно, а много щавеля - тепло. Много орехов - много и снега. Поздний гриб - поздний снег. Большие росы - на большой урожай.

Если муравьи переселяются на возвышенность - лето будет дождливым. Весной было много пролески - хороший урожай картошки. Первый летний туман - верная грибная примета. Белый пушистый шарик одуванчика разлетается и при слабом дуновении ветерка - на сухую погоду. Перед дождем его не сможет сорвать даже сильный порыв ветра - растение сворачивает его как зонтик.

Пес ест траву - быть дождю. Если цветок кувшинки опаздывает с выходом из воды (начало девятого часа утра), то во второй половине дня будет дождь. А если он совсем не показывается из воды, будет продолжительная гроза или же похолодает. Вымя у коровы теплое - на тепло, холодное - на похолодание. Если корова уменьшает количество молока - на дождь.

Ночные бабочки залетают в дом перед дождем и холодом. Грачи пасутся на траве - скоро быть дождю. Обильно уродит малина - на теплое лето. Летом совсем не видать пауков - жди дождя. Ночью не было росы - днем будет дождь. Кто летом скачет, тот зимой плачет. Лето пролежишь - зимой к соседям побежишь.

Первый месяц лета - июнь. Об этом месяце крестьяне говорили: «Май - радость, а июнь - счастье». Май творит хлеба, а июнь сено. Римляне назвали первый месяц лета именем богини Юноны, покровительницы женщин и брака. В Сибири и на Урале июнь называли светлозар, разноцвет, бидзень, гедзень, червень.

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Какие приметы лета точно сбываются?

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