Гортензия: способы вырастить прекрасный цветок на даче

Интерес к контейнерным цветам у бердских дачников растет с каждым годом. Гортензии – прекрасные растения для кадочной культуры, которые могут использоваться для декоративного оформления веранд и беседок. Незаменимы гортензии и в зимнем саду.

Окраска цветков гортензии легко изменяется в зависимости от кислотности почвы - от бледно-розовой на слабокислой почве до темно-синей на очень кислой

Гортензия в горшечной культуре

Интерес к контейнерным цветам у бердских дачников растет с каждым годом. Гортензии – прекрасные растения для кадочной культуры, которые могут использоваться для декоративного оформления веранд и беседок. Незаменимы гортензии и в зимнем саду.

Окраска цветков гортензии легко изменяется в зависимости от кислотности почвы - от бледно-розовой на слабокислой почве до темно-синей на очень кислой. Изменяя кислотность почвы и содержание в ней алюминия можно получить растения с широкой гаммой окраски.

Есть два способа выращивания гортензий. При первом способе, который можно считать классическим, черенкование проводят в марте-апреле. Укорененные черенки высаживают в 9-сантиметровые горшки в смесь из садовой земли, торфа и песка (1:1:1). В конце мая или начале июня их переваливают в 12-14-сантиметровые горшки и помещают в холодные парники или прикапывают на гряды. В течение лета растения обильно поливают и регулярно подкармливают. До наступления заморозков с гряд их переносят в холодные оранжереи, где они продолжают развиваться до ноября и к декабрю сбрасывают листья. Зимой цветы хранят при достаточно низкой температуре, не выше 8-10 градусов. А выгонку начинают с февраля, тогда растения обычно зацветают в апреле-мае.

Таким способом выращивают двух- или трехстебельные гортензии высотой от 40 до 100 см с крупными соцветиями. Перед выгонкой их желательно перевалить в 16-18- сантиметровые горшки и частично заменить верхний слой почвы. Этот способ практически не позволяет получить низкие компактные растения. Второй способ менее трудоемок и позволяет получить как стандартные по размеру растения, так и карликовые, он сводится к стационарному выращиванию гортензии в оранжерее. Растения размещают на большом расстоянии друг от друга, потому что им требуется большое пространство: в стесненных условиях они могут вообще не зацвести. Для получения больших цветов черенкование начинают в марте и продолжают до августа. Благодаря позднему черенкованию получаются невысокие компактные растения в 10-12-сантиметровых горшках.

Цветы из поздних черенков обычно выращивают как одностебельные. С конца сентября в оранжереях понижают температуру и к декабрю стабилизируют ее на уровне 6-8 градусов. Зимой растения содержат при минимальном поливе и тщательно удаляют все опавшие листья. В теплые зимние дни желательно оранжереи проветривать – это предотвратит развитие плесневых грибов и ботритиса. С начала февраля температуру постепенно повышают, увеличивают частоту поливов и с началом роста цветов трижды подкармливают фосфатом калия (1 г/л) или смесью из суперфосфата и сульфата калия (по 0,5 г/л) с интервалом в одну неделю. При температуре около 20 градусов растения зацветают в марте – апреле. Чем теплее в комнате, тем раньше появляются цветки.

Гортензии нормально растут и развиваются только на кислых и сырых почвах. Наилучшие результаты можно получить при использовании субстрата из слаборазложившегося рыжего торфа и крупнозернистого речного песка в соотношении 1:1. В эту смесь желательно вносить на каждые 100 литров 1 кг костной муки или роговой стружки, 0,5 кг кровяной муки, 500 г суперфосфата калия и 500 г сульфата аммония. Полезно также добавить 300 г мочевины. Перед посадкой субстрат обильно увлажняют и выдерживают в течение нескольких дней. В период роста и цветения растению нужно очень много воды. В особо жаркие дни гортензию поливают даже два раза в день и опрыскивают. В зимнее время ее поливают ровно столько, чтобы земля не пересохла.

Несмотря на то, что гортензия достаточно устойчива к вредителям и болезням, в парниках и оранжереях при плохой вентиляции и повышенной влажности воздуха она может поражаться ботритисом и сажистыми грибами. Если сажистые грибы не представляют для растения особой опасности, то ботритис – это серьезное заболевание, часто приводящее к гибели растений. Обработка специальными препаратами позволяет успешно бороться с ботритисом, но лучше предотвратить заболевание путем интенсивной вентиляции и правильной расстановкой растений на стеллажах.

Сорта гортензии

Голиаф: высота - 50-65 см с 2-3 побегами. Соцветия крупные, до 23-24 см в диаметре. Чашелистики розовые, их края немного зазубрены. Цвести начинает с апреля.

Европа: высота - 60-70 см. Соцветие 18-20 см в диаметре. Цветки розовые с темными прожилками, края чашелистиков зубчатые. Зацветает с конца марта - начала апреля.

Мадам Мульер: высота - 70-80 см. Соцветие 19-21 см в диаметре. Чашелистики нежно-белые. Цветет в марте.

Прима: низкорослый декоративный устойчивый сорт высотой 25-35 см. Соцветие 16-17 см в диаметре. Чашелистики ярко-красные, гладкие. Цветет в марте.