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Пострадали пять детей в жутком пожаре под Новосибирском. Прокуратура начала проверку

10:50 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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В настоящее время они доставлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

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Прокуратура Карасукского района организовала проверку в связи с пожаром в жилом доме, в котором пострадали пять несовершеннолетних детей

13 января т.г., прокурор Карасукского района Новосибирской области организовал проверку в связи с пожаром в жилом доме по ул. Центральная, 60 в селе Михайловка.

Прокурор района Николай Горелов находится на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением отдельно стоящем индивидуальном жилом доме на момент пожара проживала семья из 6 человек, из них пятеро несовершеннолетних детей (2008, 2009, 2011, 2015, 2016 г.р.) и их мама. Семья на специальном учете (как неблагополучная) не состояла.

Жилой дом, по предварительным данным, не был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем.

В результате происшествия пострадали жильцы дома. В настоящее время они доставлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны их жизни и здоровья, а также оценит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

пожар проверка
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