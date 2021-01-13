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Новые правила контроля наличных расчетов разъяснил Центробанк

17:30 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется.

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ЦБ рассказал, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

Обязательному контролю за операциями с наличными в России подлежат только транзакции юридических лиц, новые правила этого не изменили, пояснили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка.
Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
"Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц", - заявили в ЦБ.

При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. "Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей", - пояснил регулятор.

В отношении сделок с недвижимым имуществом существенных изменений не произошло: если раньше под контроль попадала вся сделка с недвижимым имуществом от 3 миллионов рублей, то теперь только отдельные операции от 3 миллионов рублей в рамках сделки.
Банк России отдельно подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется. "Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей", - подытожили в Центробанке.

Источник: РИА Новости

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