Бившей детей медсестре в туббольнице Новосибирска вынесли приговор

Медицинская сестра в дневное время 3 ноября 2020 года осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины.

В Новосибирской области судья вынес постановление по уголовному делу о насилии над ребенком в туберкулезной больнице

Сегодня, 13 января т.г., мировой судья третьего судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области вынес постановление по уголовному делу в отношении медицинской сестры филиала «Детская туберкулезная больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» Натальи Старусевой.

Ей инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра в дневное время 3 ноября 2020 года осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины.

Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности).

Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области