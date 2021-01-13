Отравились водой более 50 детей в дагестанском Буйнакске

В детском отделении больницы коек на 30 детей.

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске детей превысило 50

Главврач Центральной больницы города Буйнакска заверил, что достаточно лекарств для лечения отравившихся детей, сообщается на официальной странице администрации Буйнакска в инстаграме.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", - говорится на странице администрации города.

В свою очередь, в детской городской больнице "Интерфаксу" сообщили, что из ранее госпитализированных 36 детей четверых отпустили домой.

"После их выписки мы зарегистрировали еще пять. Но в очереди еще стоят люди. Точное число отравившихся детей скажем после их регистрации", - сказали в больнице.

Также, собеседник агентства сообщил, что в детском отделении больницы коек на 30 детей.

"Сейчас завезли еще 10 коек, но, возможно, их не хватит, в связи с чем малышей будут укладывать во взрослое отделение больницы", - сказали в больнице.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что "организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в городе Буйнакске".

"По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - рассказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что 36 детей госпитализированы с признаками отравления. На место происшествия выехал врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева.

Следственное управление СКР по республике начало доследственную проверку, По данным ведомства, отравлением могло произойти из-за загрязнения питьевой воды.