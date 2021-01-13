По данным оперативного штаба на 13 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей нет. 2 сотрудника образовательных организаций.
На карантин по COVID-19 закрыт 1 класс. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.
Болеют ли коронавирусом детсадовцы и педагоги в Бердске на 13 января, рассказал оперштаб
11:09 13.01.2021
По ОРВИ закрытых классов и групп нет.
По данным оперативного штаба на 13 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей нет. 2 сотрудника образовательных организаций.
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От редакции
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