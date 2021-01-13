Болеют ли коронавирусом детсадовцы и педагоги в Бердске на 13 января, рассказал оперштаб

Коронавирус добрался и до школ

По данным оперативного штаба на 13 января в школах и детских садах города Бердска заболевших детей нет. 2 сотрудника образовательных организаций.

На карантин по COVID-19 закрыт 1 класс. По ОРВИ закрытых классов и групп нет.