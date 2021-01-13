«Не выдержал упреков жены»: покончил с собой 26-летний участковый под Новосибирском

Трагедия произошла, когда полицейский был дома на обеде.

У полицейского остались жена и ребенок

Трагедия в городе Купино произошла днем во вторник, 12 января: покончил с собой 26-летний участковый.

- Умершего полицейского обнаружили у него дома, - коротко комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области. - Проводится служебная проверка.

Известно, что в Купино участковый проработал около трех лет.

У участкового осталась жена и маленький ребенок: по одной из версий, именно семейные неурядицы предшествовали трагедии.

- Они с женой поссорились: она ругала его, что мало уделял времени семье. Он не выдержал: ушел в соседнюю комнату и покончил с собой, - говорят знакомые.

— По данному факту СУ СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.