«Не выдержал упреков жены»: покончил с собой 26-летний участковый под Новосибирском

Трагедия в городе Купино произошла днем во вторник, 12 января: покончил с собой 26-летний участковый.
- Умершего полицейского обнаружили у него дома, - коротко комментируют в ГУ МВД по Новосибирской области. - Проводится служебная проверка.
Известно, что в Купино участковый проработал около трех лет.
У участкового осталась жена и маленький ребенок: по одной из версий, именно семейные неурядицы предшествовали трагедии.
- Они с женой поссорились: она ругала его, что мало уделял времени семье. Он не выдержал: ушел в соседнюю комнату и покончил с собой, - говорят знакомые.
— По данному факту СУ СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Как обычно!Дай бабла!Видишь у подруги муж киоскер гребет,а ты за копейки служишь. Когда выходила замуж не думала,что он полицейский участковый, чтобы дорасти до генерала,и потом нормально жить нужно время.