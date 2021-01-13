Дистанционное обучение 2021: Продлили ли дистанционное обучение в России, новое заявление министра просвещения

В некоторых регионах страны новогодние каникулы закончились 11 января. Многие школы приступают к занятиям с 18 января — каникулы продлили на неделю из-за сложной ситуации с коронавирусом. Идти ли детям в школу или сидеть на дистанте?

После новогодних каникул российские школы в большинстве своем учатся в очном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов сделал новое заявление о дистанционном обучении школьников в России. Он прокомментировал информацию о том, что после новогодних каникул в школах страны могут ввести дистанционный формат обучения.

По словам министра, всеобщий переход на этот вид обучения не планируется. Более того, он подчеркнул, что делается все, чтобы традиционный формат вернулся во все школы как можно скорее, передает официальный сайт министерства. Однако глава ведомства отметил, что есть несколько школ, которые остаются на дистанте - но это исключение.

Отвечая на вопрос о том, как школьники будут учиться во втором полугодии, Сергей Кравцов подчеркнул, что дистанционное обучение – вынужденная мера, направленная на защиту здоровья учеников, учителей, родителей. Он отметил, что сейчас подавляющее большинство школ страны работают в очном режиме.

«В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах. Мы на это надеемся. Но всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации», – сказал он.

Глава Минпросвещения России также дал разъяснения по поводу рассматриваемого в Государственной Думе законопроекта о дистанционном обучении.

«Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, чётко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам. Суть в том, что если по объективным причинам субъект Российской Федерации принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация. Новый законопроект разделяет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах!» – подчеркнул Сергей Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор принял решение о продлении ограничительных мер для российских учебных заведений. Новое постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Как следует из документа, в школах и детских садах России нынешние санитарные правила будут действовать до конца 2021 года.

Всем в школу!

Напомним, что во многих российских регионах, в том числе в Новосибирской области, новогодние каникулы продлили до 17 января. Окончательное решение о формате обучения в третьей четверти будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации. И пока речь идет об очных занятиях — все школьники с 18 января 2021 года садятся за парты.

«Заболеваемость и коронавирусом, и ОРВИ постепенно снижается. Мы рассчитываем, что если и дальше будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности, то ситуация будет меняться в лучшую сторону, и 18 января мы начнем работать в очном формате. Кроме того, после нового года на оперштабе будет обсуждаться вопрос о возвращении к очному обучению студентов среднего профессионального образования», - уточнил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Начало занятий после зимних каникул с 18 января и в очном формате подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» исполняющий обязанности директора бердского управления образования Михаил Каркавин.



- Дистанционного обучения с началом третьей четверти не будет. Учеба продолжится в том же формате, что и перед каникулами — очно. Новых ограничений не ввели. Но сохраняются установленные ранее санитарные требования: отдельные кабинеты, масочный режим для обслуживающего персонала, особые условия для перемен, дезинфекция — все в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин.

Напомним, что дистант для всех новосибирских школ закончился 11 декабря 2020 года.

Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области с учетом мнения родительской и педагогической общественности.

Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена Роспотребнадзором по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

«Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения – результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. При этом нельзя забывать о важности соблюдения необходимых санитарных мер и требований, чтобы здоровье наших детей, педагогов и в целом работников системы образования региона не подвергалось риску», – отметил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

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