Опасаются сокращений в 2021 году реже, чем в других регионах, жители Новосибирской области

Любопытно, что больше всего в своей востребованности уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты.

Жители Новосибирской области реже, чем в других регионах, опасаются сокращений в новом году

Жители Новосибирской области реже, чем в других регионах, опасаются сокращений в новом году

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Новосибирской области, чтобы выяснить их карьерные планы и ожидания от работы в 2021 году.

15% жителей региона опасаются или точно уверены в том, что в их компании будут сокращения сотрудников после новогодних праздников, это один из самых низких показателей среди регионов России. Выше всего доля тех, кто ожидает сокращений, среди соискателей из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» (36%), «Транспорт, логистика» (35%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (34%), а также среди высшего менеджмента (30%) и в сфере добычи сырья (29%).

При этом, многие работающие жители из Новосибирской области сами готовы и планируют поменять место работы, 79% опрошенных заявили о таких намерениях. Чаще других задумываются о том, что пора искать новое место трудоустройства представители автомобильного бизнеса, юристы, а также респонденты из индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и сферы продаж.

Жители из региона довольно высоко оценивают свои шансы найти работу в начале 2021 года: 41% считают, что точно найдут работу, еще 35% уверены, что скорее найдут, чем нет, и лишь 9% сомневаются в том, что им удастся трудоустроиться.

Любопытно, что больше всего в своей востребованности уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты. «Специалисты из сферы продаж, действительно востребованы в НСО, и среди них довольно низкая конкуренция, на одну вакансию приходится, в среднем, 3 кандидата, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru по Сибири, Лилия Эсауленко, - в beauty-сфере конкуренция за рабочие места более заметная, и на одну вакансию приходится уже 5,1 резюме, но это все равно в пределах нормы. Поэтому опытные сотрудники фитнес-центров и салонов красоты, которые планируют в новом году поменять место работы, с большой вероятностью найдут его в своей сфере, а вот начинающим специалистам лучше не рисковать, поиск работы для них может затянуться».

Источник: пресс-служба hh.ru