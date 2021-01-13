Сахар стал лидером по росту цен на продукты в 2020 году. Какие продукты еще в топе?

Росстат также сообщил, что из числа наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% снизились цены на пшено и мороженые кальмары, на шоколад – на 0,3%, на рис, поваренную соль, пиво зарубежных торговых марок – на 0,2%.

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в РФ в 2020 году.

Как сообщил Росстат во вторник, за год сахар подорожал на 64,54%. Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%. Подорожание этих продуктов привело к необходимости впервые за последние годы регулировать цены на них. 16 декабря между производителями и ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр, розничная – 46 и 110 рублей соответственно.

В результате в декабре по отношению к ноябрю цены на сахар снизились на 4,08%. Цены на подсолнечное масло продолжили рост – на 1,72%.

Плодоовощная продукция за год подорожала на 17,4%, хотя в 2019 году цены на нее снизились на 2,1%.

По данным Росстата, в 2020 году двузначный рост цен отмечен также на крупы – 20,12%, яйца – 15,14%, макаронные изделия - 12,08%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,32%, рыба и морепродукты – на 5,18%, сливочное масло - на 4,15%, молоко и молочная продукция – на 3,55%, мясо и птица – на 2,73%. В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% (на 2,75% в 2019 году).

Росстат также сообщил, что в декабре по сравнению с ноябрем больше всего подорожали яйца – на 13,24%. Причем в 30 регионах рост составил 17-25,2%, в 36 – 9-16,9%, в 19 – 1,3-8,9%.

Среди плодоовощной продукции рост цен на огурцы составил 47,5%, на помидоры – 26,1%, на картофель – 9,6%. В то же время цены на апельсины снизились на 4,4%.

Цены на подсолнечное масло в декабре в трех регионах выросли на 7,9-26,8%, в 40 – на 2-7,8%, в 18 регионах – на 0,1-1,9%. В Ханты Мансийском автономном округе цены на масло не изменились. В то же время в 11 регионах цены снизились на 0,2-1,4%, в 9 – на 1,5-3,4%, в трех – на 3,5-5,9%.

По данным Росстата, в декабре на 1,6-4% подорожали куры, мороженая неразделанная рыба, икра лососевых рыб, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, национальные сыры и брынза, маргарин, майонез.

В то же время цены на сахар-песок снизились в 31 регионе на 0,2-4,5%, в 32 – на 4,6-7,9%, в 7 – на 8-12,9%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились. В 8 регионах сахар подорожал на 0,1-1,3%, в пяти – на 1,4-4,4%.

Росстат также сообщил, что из числа наблюдаемых продовольственных товаров на 0,7% снизились цены на пшено и мороженые кальмары, на шоколад – на 0,3%, на рис, поваренную соль, пиво зарубежных торговых марок – на 0,2%.

Источник: Интерфакс