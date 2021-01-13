Почему помогают только детям до 8 лет? Я мать-одиночка с 4 детьми

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Ангелина:

Здравствуйте, я не могу понять, что у нас творится. Вот дети - с 0 до 18 лет они являются детьми. У нас платят только с 3 до 8 лет только. Где логика? Я одного не могу понять, люди как-то стараются вытащить своих детей из голода. В нашей стране сейчас такие вообще причины - coronavirus, безработица. А для матери-одиночки - это вообще ужас. Вот я являюсь матерью-одиночкой - у меня четверо детей. Да мне помощи нет ни от кого и вот чего мне делать?

Даже я не знаю -на что надеяться. Даже работы нету.