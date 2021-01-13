Освободил от должности замминистра транспорта Цветкова Мишустин

Юрий Цветков вступил в эту должность в 2018 году.

Мишустин освободил замминистра транспорта Цветкова от должности по его просьбе

Юрий Цветков вступил в эту должность в 2018 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова по его просьбе, говорится в распоряжении правительства (есть в распоряжении ТАСС).

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Цветков вступил в должность замминистра транспорта - руководителя Росморречфлота в 2018 году, затем эти должности были разделены, Росморречфлот возглавил Александр Пошивай.

В качестве замглавы Минтранса Цветков курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

Источник: ТАСС