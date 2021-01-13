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Освободил от должности замминистра транспорта Цветкова Мишустин

11:45 13.01.2021 Фото: mintrans.gov.ru
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Юрий Цветков вступил в эту должность в 2018 году.

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Мишустин освободил замминистра транспорта Цветкова от должности по его просьбе

Юрий Цветков вступил в эту должность в 2018 году.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова по его просьбе, говорится в распоряжении правительства (есть в распоряжении ТАСС).

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Цветков вступил в должность замминистра транспорта - руководителя Росморречфлота в 2018 году, затем эти должности были разделены, Росморречфлот возглавил Александр Пошивай.

В качестве замглавы Минтранса Цветков курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.

Источник: ТАСС

министр отставка чиновник Юрий Цветков
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От редакции

Почему решил уйти?

Аноним, 13 января 2021 11:51
Занимался тем чего нетИли жаренным запахло,или место другое подобрали.А на его постовят своего баблораспиловщика.

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