Освободил от должности замминистра транспорта Цветкова Мишустин

Юрий Цветков вступил в эту должность в 2018 году.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова по его просьбе, говорится в распоряжении правительства (есть в распоряжении ТАСС).
"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Цветков вступил в должность замминистра транспорта - руководителя Росморречфлота в 2018 году, затем эти должности были разделены, Росморречфлот возглавил Александр Пошивай.
В качестве замглавы Минтранса Цветков курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.
Источник: ТАСС