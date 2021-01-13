Заняться спортом и начать придерживаться основ правильного питания можно всегда, но лучше сделать это прямо сейчас, не откладывая попытки на очередной понедельник.
Спортивная индустрия на данный момент представляет довольно широкий спектр возможностей похудения и поддержания тела в тонусе. Выбрать свой вариант всегда можно, стоит только изучить этот вопрос более подробно. В данной статье мы рассмотрим подробнее, какие варианты для поддержания своего здоровья и совершенствования тела предлагают тренажёрные залы и спортивные секции Бердска.
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Делаем свою фигуру идеальной
- Тренажёрный зал является самым популярным и эффективным методом, помогающим поддержать своё тело в подтянутом виде или достичь желаемой формы с помощью тренировок. Основной принцип действия – это регулярность тренировок и верно составленная программа занятий. Эти два столпа позволят за несколько месяцев преобразиться до неузнаваемости.
В каждом тренажёрном зале можно найти своего тренера, который поможет не только с программой тренировок, но и проследит за качественной отработкой техники и не даст жалеть себя, помогая достичь результата. Так же, многие тренера составляют программу питания, которая в купе с занятиями позволит достичь максимального эффекта в короткие сроки.
- Студии фитнеса. Занятия в различных спортивных студиях отличаются от занятий в тренажёрном зале, чаще всего это не просто отработка машинальной техники и повторяющиеся движения, а более интересные варианты, позволяющие сжигать калории.
Взять, к примеру, фитнес аэробику, которая позволяет совершать физические нагрузки под определенный ритм музыки. Данные занятия позволят не только прийти в форму, но и укрепят сердечно - сосудистую систему, укрепят обмен веществ и улучшат эластичность кожи.
Занятия Йогой подарят легкость и уверенность в себе, ведь когда ты подходишь к себе и своему телу осознанно, то съесть что-нибудь лишнее уже не захочется, а значит, процесс похудения не заставит себя ждать. Помимо плюсов для фигуры йога способна улучшить сон, научить правильно, реагировать себя на неожиданные и не всегда приятные жизненные события.
Взять, к примеру, фитнес аэробику, которая позволяет совершать физические нагрузки под определенный ритм музыки. Данные занятия позволят не только прийти в форму, но и укрепят сердечно - сосудистую систему, укрепят обмен веществ и улучшат эластичность кожи.
Занятия Йогой подарят легкость и уверенность в себе, ведь когда ты подходишь к себе и своему телу осознанно, то съесть что-нибудь лишнее уже не захочется, а значит, процесс похудения не заставит себя ждать. Помимо плюсов для фигуры йога способна улучшить сон, научить правильно, реагировать себя на неожиданные и не всегда приятные жизненные события.
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- Пилатес способен за месяц регулярных занятий уменьшить ваши объемы на один размер одежды. Эта техника работает на глубокие слои мускулатуры, запуская процессы жиросжигания вне зала для занятий и позволяя сжигать калории даже в состоянии покоя. Основная база пилатеса это плавность, правильное дыхание и расслабление тела, вся нагрузка дается постепенно, с развитием своих физических качеств.
Спорт и занятия – это, конечно, первостепенный столп похудения, но существует еще один способ поддержания своего тела в отличной форме, это соблюдение определенных норм питания.
Основные принципы питания при похудении
Исключить жирное, фастфуд – это пустая еда, которая не несет никакой пользы организму. Мало того, содержит в себе вредные вещества: красители, консерванты, кото-рые точно не способствуют похудению.
Пить больше воды. Как известно вода – это жизнь для организма, а чтобы все жизненные процессы протекали быстрее ее необходимо достаточное количество, в том числе и в процессах похудения.
Частые и небольшие приемы пищи помогут не нагружать пищеварительный тракт, и не будут растягивать желудок. Когда вы не чувствуете сильный голод, то и переедать незачем. Последний прием пищи лучше осуществлять не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
Исключить жирное, фастфуд – это пустая еда, которая не несет никакой пользы организму. Мало того, содержит в себе вредные вещества: красители, консерванты, кото-рые точно не способствуют похудению.
Пить больше воды. Как известно вода – это жизнь для организма, а чтобы все жизненные процессы протекали быстрее ее необходимо достаточное количество, в том числе и в процессах похудения.
Частые и небольшие приемы пищи помогут не нагружать пищеварительный тракт, и не будут растягивать желудок. Когда вы не чувствуете сильный голод, то и переедать незачем. Последний прием пищи лучше осуществлять не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
Рацион худеющего должен содержать в первую очередь продукты, богатые полезными веществами и минералами. Примерно одинаковое количество калорий содержится в яблоке и 1 конфете, но все мы догадываемся, что лучшим вариантом подкрепиться станет яблоко. Существуют так же определенные продукты, способствующие похудению и ускоряющие метаболизм: капуста, рыба, гречка, цикорий, мюсли.
Если вы найдете в себе силы и время, чтобы придерживаться основ правильного питания и станете регулярно посещать тренировки, то похудение не заставит себя ждать. И тогда абсолютно точно, вы сможете приобрести к 8 марта платье на 2-3 размера меньше, это, несомненно, приятно порадует вас и удивит окружающих, ведь так приятно преображаться в лучшую сторону.
Если вы найдете в себе силы и время, чтобы придерживаться основ правильного питания и станете регулярно посещать тренировки, то похудение не заставит себя ждать. И тогда абсолютно точно, вы сможете приобрести к 8 марта платье на 2-3 размера меньше, это, несомненно, приятно порадует вас и удивит окружающих, ведь так приятно преображаться в лучшую сторону.
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