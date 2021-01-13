Подумайте о гардеробе

О зимней одежде в первую очередь следует позаботиться владельцам собак, для которых прогулки являются важным и обязательным мероприятием. При выборе теплой курточки или комбинезона забудьте о моде. Главное, чтобы одежда была теплой и функциональной, не стесняла движений и легко отстирывалась. Самыми теплыми считаются вещи из флиса и шерсти. Не пренебрегайте покупкой обуви. Как правило, домашним питомцам покупают специальные пинетки, которые защитят подушечки лап и уберегут их от раздражений и трещинок, которые могут возникнуть при соприкосновении кожи с реагентами.

