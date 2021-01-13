Забудьте о водных процедурах
Специалисты предостерегают: купать питомца в холодный сезон - не самая хорошая идея. Во-первых, так повышается риск простудиться, а во-вторых, сушка с помощью фена или рядом с батареей не лучшим образом скажется на коже питомца, велик риск возникновения дерматитов. Осенью и зимой вполне достаточно тех гигиенических процедур, которые кошки и собаки проводят самостоятельно. Конечно, речь не идет о традиционной чистке лап собаке после прогулки.
Специалисты предостерегают: купать питомца в холодный сезон - не самая хорошая идея. Во-первых, так повышается риск простудиться, а во-вторых, сушка с помощью фена или рядом с батареей не лучшим образом скажется на коже питомца, велик риск возникновения дерматитов. Осенью и зимой вполне достаточно тех гигиенических процедур, которые кошки и собаки проводят самостоятельно. Конечно, речь не идет о традиционной чистке лап собаке после прогулки.
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Позаботьтесь о прическе
Существует не вполне верное мнение, будто бы кошки и собаки активно линяют только весной. Терять старую шерсть питомец может и зимой. Например, при резких сменах температур, которые характерны для холодного сезона. Поэтому не забывайте вычесывать любимцев и с наступлением зимы.
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Обратите внимание на рацион
Кошки в зимний период начинают вести достаточно пассивную жизнь, посвящая все свое время сну и еде, поэтому многие питомцы начинают набирать лишний вес. Позаботьтесь о том, чтобы питание котика было сбалансированным, обогащенным витаминами и полезными минералами. Ограничьте потребление жирной пищи. А вот собаки, напротив, начинают вести себя более активно, поэтому им рацион следует увеличить. Если возникают сомнения в том, какую пищу давать питомцу зимой, обратитесь в ветклинику, где врач обязательно проконсультирует вас по всем возникшим вопросам.
Подумайте о гардеробе
О зимней одежде в первую очередь следует позаботиться владельцам собак, для которых прогулки являются важным и обязательным мероприятием. При выборе теплой курточки или комбинезона забудьте о моде. Главное, чтобы одежда была теплой и функциональной, не стесняла движений и легко отстирывалась. Самыми теплыми считаются вещи из флиса и шерсти. Не пренебрегайте покупкой обуви. Как правило, домашним питомцам покупают специальные пинетки, которые защитят подушечки лап и уберегут их от раздражений и трещинок, которые могут возникнуть при соприкосновении кожи с реагентами.
О зимней одежде в первую очередь следует позаботиться владельцам собак, для которых прогулки являются важным и обязательным мероприятием. При выборе теплой курточки или комбинезона забудьте о моде. Главное, чтобы одежда была теплой и функциональной, не стесняла движений и легко отстирывалась. Самыми теплыми считаются вещи из флиса и шерсти. Не пренебрегайте покупкой обуви. Как правило, домашним питомцам покупают специальные пинетки, которые защитят подушечки лап и уберегут их от раздражений и трещинок, которые могут возникнуть при соприкосновении кожи с реагентами.
Помните о витаминах
Чтобы не случилось авитаминоза, приобретите любимцу комплекс витаминов. Консультант в зоомагазине обязательно расскажет, какие полезные вещества подойдут именно вашему питомцу. А котам часто покупают полезную траву (пророщенный овес или пшеницу), которую они с удовольствием едят.
Чтобы не случилось авитаминоза, приобретите любимцу комплекс витаминов. Консультант в зоомагазине обязательно расскажет, какие полезные вещества подойдут именно вашему питомцу. А котам часто покупают полезную траву (пророщенный овес или пшеницу), которую они с удовольствием едят.
Владельцам домашних грызунов и пернатых повезло, так как их питомцы не требуют особенного ухода зимой. Но не стоит пренебрегать важным правилом: защищайте любимцев от сквозняков. Если помещение требует проветривания, то клетку с животным на время перенесите в другую комнату.
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