Намерен "оживить" дом молодежи и создать школу молодого депутата новый директор ОДМ Бердска. 9 пунктов плана возрождения" Дубровского

Новый директор ОДМ Бердска Владислав Дубровский представил свою программу развития. Он выделил несколько ключевых задач на развитие которых будет обращено особое внимание.
Ключевые задачи отдела по делам молодежи в Бердске
1. Создание мощного механизма в отделе по делам молодежи для сверхмерной функции плана реализации работы каждого направления без исключения;
3. Тесное сотрудничество с отделами администрации, муниципальными службами и различными другими учреждениями;
4. Привлечение средств в бюджет отдела по делам молодежи на мероприятия, которые планируются проводить за счет новых партнеров;
5. Расширение мультимедийной сферы. Проведение различных тренингов, мастер классов и семинаров для учреждений с целью повышения качества работы;
6. Создание и поддержка нового политического вектора в работе отдела по делам молодежи;
7. Формирование культурной грамотности молодежи;
8. Поддержка молодежных инициатив и работа советов молодежи по различных уровням;
9. Более рациональное использование помещения отдела по делам молодежи.
Как утверждает избранный директор Дубровский, у отдела по делам молодежи не так много своих площадок, поэтому действующие должны использоваться с умом. В частности, имеется ввиду арт-пространство на ул. Комсомольской.
- Оно не функционирует как арт-пространство. Больше функционирует как место для проведения мероприятий, - отмечает Дубровский.
Кроме того, Владислав Дубровский намерен возродить проект Дома молодёжи, обсуждения по которому идет уже несколько лет. Проект пока заморожен, хотя под него зарезервирован участок между ЦУМом и администрацией.
Стоит подчеркнуть, что основное направление над которым предстоит работать Дубровскому-политическое. Владислав заявил, что намерен заняться вопросом молодёжного парламента в Бердске. К концу февраля 2021 года станет известно о выборах в новый орган.
- Все мы знаем, что в 2019 году у нас были выборы в молодежный парламент Новосибирской области. На что наш кандидат стал председателем областного молодежного парламента. Но как мы видим, взаимодействие с этим представителем, по крайней мере, у отдела по делам молодёжи, - практически отсутствует. Поэтому нам нужно развивать свой парламент, в котором будет участвовать молодёжь Бердска,- высказался Владислав.
Напомним, что председателем областного молодёжного парламента является бердчанин Денис Шалдов. Он же действующий директор ООО «Полигон», который планирует построить полигон ТБО с сортировочной линией за кладбищем Бердска. О функционировании в молодежном парламенте Шалдова практически ничего неизвестно.
Помимо прочего, планируется и создание совета молодежи при администрации, который будет заниматься проблемами организации досуга для молодых людей.
- Совет действующей молодежи действует. Хотелось бы создать советы по всем направлениям отдела по делам молодежи. Также хотелось бы создать совет молодежи при администрации Бердска, чтобы более качественно и четко выявлять те проблемы в молодежной среде, которые у нас существуют. Молодёжь – это люди от 14 до 35 лет. Скорее всего, будет создано два совета – от 14 до 17 лет и от 18 до 35, - выразил домысел Дубровский.
Также Владислав Сергеевич намерен внедрить в Бердск опыт Искитимского района и открыть Школу молодого депутата. По его мнению, данная школа положит основание для формирования новых управленческих кадров.
Напомним, что Владислава избрали новым директором по итогу конкурсного отбора в декабре 2020 года. На должность претендовали трое - Павел Болотин, Владислав Дубровский и Семен Васеха. После публикаций о назначении нового директора бердского отдела по делам молодежи, читатели "Курьер. Среда. Бердск" выразили сомнение в наличии соответствующего опыта у молодого 25-летнего управленца Дубровского. Как рассказал сам Дубровский, сегодня 13 декабря, опыт работы на руководящей должности у него 1 год. Исходя из данных характеристики на Владислава Дубровского, новый директор ОДМ Бердска трудился 2 года в должности методиста в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр развития культуры Искитимского района». Дубровский совмещал должность методиста. Он выполнял функции заведующего организационно-творческого отдела в период его отсутствия.