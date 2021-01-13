Извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге МЧС

Ранее пользователи сети раскритиковали представителей МЧС, которые опубликовали во «ВКонтакте» официальное сообщение о пожаре в Екатеринбурге, дополнив его различными эмодзи.

МЧС извинилось за эмодзи в сообщении о пожаре в Екатеринбурге

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области извинилась за использование эмодзи в официальном сообщении о пожаре в Екатеринбурге. Пост доступен в Twitter-аккаунте ведомства.

В МЧС назвали недопустимым использование смайликов в данном посте. «В настоящее время в публикациях убраны эмодзи», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи сети раскритиковали представителей МЧС, которые опубликовали во «ВКонтакте» официальное сообщение о пожаре в Екатеринбурге, дополнив его различными эмодзи. В скором времени модераторы паблика убрали часть эмодзи, а позже удалили все смайлики, оставив только первоначальный текст сообщения.

Пожар на втором этаже жилого дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро — жители верхних этажей, отравились продуктами горения.

Прокуратура Свердловской области также назвала неосторожное обращение с огнем возможной причиной пожара в Екатеринбурге. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на втором этаже возле дивана. В помещении нашли много окурков от табачных изделий, жильцы использовали горелки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).