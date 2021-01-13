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Как можно провериться на коронавирус по кашлю за минуту, рассказал "Сбер"

12:15 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения.

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"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили списокКак можно провериться на коронавирус по кашлю за минуту, рассказал "Сбер"Ещё 1125 новостей

"Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом.
Из видео, предоставленном РИА Новости "Сбером", следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в текущей версии приложения - общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".

Затем пользователю предлагается записать голос - для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.

После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что вынесенное решение не является диагнозом.
В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.
О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Данный алгоритм планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и будет доступно в App Store и Google Play.

Источник: РИА Новости

COVID-19 кашель коронавирус пандемия
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