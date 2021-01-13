Как можно провериться на коронавирус по кашлю за минуту, рассказал "Сбер"

После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения.

"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту

"Сбер" показал, как будет работать приложение, которое способно за минуту проверить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом.

Из видео, предоставленном РИА Новости "Сбером", следует, что приложение сначала предложит желающим пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в текущей версии приложения - общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".

Затем пользователю предлагается записать голос - для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще столько же секунд покашлять в микрофон телефона.



После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении содержится предупреждение, что вынесенное решение не является диагнозом.В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.О том, что лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом, в компании сообщили во вторник. Данный алгоритм планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и будет доступно в App Store и Google Play.

Источник: РИА Новости