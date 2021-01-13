Имена фигурантов дела в последнем сообщении не называются, однако ранее сообщалось, что судно Rhosus, затонувшее в 2018 году, принадлежало бизнесмену Игорю Гречушкину, а его капитаном в 2013-м был Борис Прокошев.

Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Интерпол объявил двоих россиян в международный розыск по делу о разрушительном взрыве в порту Бейрута в августе 2020 года. Тогда в гавани ливанской столицы сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали около 200 человек, несколько тысяч получили ранения, городу был нанесён серьёзный ущерб. Одним из объявленных в розыск россиян стал капитан судна, перевозившего опасный груз в 2013 году. Он уже сообщил о невиновности и намерении отстаивать свои интересы. Второй разыскиваемый — бывший владелец корабля Rhosus.

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в начале августа 2020 года, передаёт ливанское национальное агентство NNA. Сообщается, что «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана выданы на имеющих российское гражданство владельца судна Rhosus и капитана корабля, на борту которого 2750 тонн селитры была доставлены в порт ливанской столицы, и предпринимателя из Португалии, который проводил оценку склада, в котором хранился нитрат аммония, ставший причиной разрушительного взрыва.

Власти Ливана в октябре направили запрос об аресте двух граждан России в Генпрокуратуру страны, которая и обратилась в Интерпол для выдачи международного ордера. Тогда же местные СМИ сообщили, что делегация следователей и представителей спецслужб страны посетила Кипр, чтобы встретиться с проживающим там владельцем корабля.

Имена фигурантов дела в последнем сообщении не называются, однако ранее сообщалось, что судно Rhosus, затонувшее в 2018 году, принадлежало бизнесмену Игорю Гречушкину, а его капитаном в 2013-м был Борис Прокошев.

Прокошев заявил ТАСС о своей невиновности и намерении отстаивать свои интересы. Он рассказал, что пока не получал никаких документов в связи с решением Интерпола.

«Что делать, я пока не знаю. Буду наблюдать за развитием ситуации, отстаивать интересы своими силами: денег на адвокатов у меня, естественно, нет — живу на одну пенсию. Виновным себя не считаю», — сказал Прокошев.

По его словам, портовые службы Бейрута имели копии документов на груз и были уведомлены о его опасности, однако за несколько лет не предприняли попыток вывезти из порта сотни тонн аммиачной селитры.

По информации Российского профессионального союза моряков, в 2013 году судно под флагом Молдавии, направлявшееся из Батуми в Мозамбик, сделало внеплановый заход в Бейрут, после чего ливанские власти задержали судно из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж корабля, в свою очередь, обратился в Международную федерацию транспортников с заявлением об удержании зарплаты с самого начала контракта.

Сообщается, что в 2014 году ливанские компетентные органы приступили к рассмотрению вопроса репатриации экипажа судна, а также продажи самого корабля и его взрывоопасного груза. Впоследствии селитру выгрузили в порту Бейрута, а моряков из России и Украины отпустили домой. Однако к августу 2020 года в нарушение правил опасный груз так и не был утилизирован.

Детонация селитры произошла 4 августа 2020 года. Мощность взрыва оценивается примерно в 1,5 килотонны в тротиловом эквиваленте. Занимавший пост премьер-министра страны на момент ЧП Хасан Диаб тогда заявил, что причиной инцидента стало ненадлежащее хранение в порту 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.

В результате взрыва погибли около 200 человек, свыше 4 тыс. пострадали. Власти города оценили ущерб в $15 млрд. Взрыв разрушил множество зданий Бейрута, в том числе четыре больницы.

Ряд государств, в том числе Россия, оказали Ливану помощь после ЧП. На следующий день после взрыва МЧС РФ направило самолёты с аэромобильным госпиталем, врачами и спасателями в Бейрут. В Ливан доставили около 150 российских специалистов, которые помогали ликвидировать последствия взрыва.

Одним из последствий стала волна протестов, которая прокатилась по всему Ливану. После этих акций правительство в полном составе ушло в отставку.

По данным СМИ, в ходе расследования обстоятельств взрыва в порту на допрос вызывали ряд высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьера Ливана Хасана Диаба. Ливанские издания сообщали об аресте по делу о взрыве бывшего директора порта Хасана Крейтема и начальника таможенной службы Бадри Дахера.

Добавим, что в сентябре в Бейруте произошло несколько пожаров, в том числе на территории морского порта. А в октябре в городе случился ещё один взрыв, в результате которого погибли четыре человека. На складе с горюче-смазочными материалами в жилом квартале Тарик-эль-Джедида сдетонировал резервуар с мазутом.

По другой информации, на том складе могли находиться солярка или бензин. Как рассказали очевидцы, сдетонировавшее оборудование находилось в подвальном помещении жилого дома. Из-за взрыва начался пожар, жертвами которого стали четыре человека, ещё около 50 пострадали.

Источник: RT