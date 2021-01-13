Получайте права через интернет!



После успешного завершения обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов у горожан есть возможность воспользоваться порталом Gosuslugi.ru для допуска к экзаменам и получению национального водительского удостоверения. То же самое касается замены документа по истечении срока действия. Код подтверждения регистрации на портале бердчане могут получить бесплатно по адресу: микрорайон Радужный, 7, к. 1.



Заполнение заявления в электронном виде займет у вас не более десяти минут, а приглашение в госавтоинспекцию придет в личный кабинет в течение одного-двух дней. По словам инспектора бердской ГИБДД Владислава Дисюна, сегодня приоритет в очереди отдается заявлениям государственного портала.



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Паспорт гражданина Российской Федерации.

- Сертификат, выданный после окончания автошколы, и номер её лицензии.

- Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра формы 083/У-89.

- Квитанция об оплате государственной пошлины.

