Желающим получить права на управление транспортными средствами стоит внимательно отнестись к выбору автошколы. Заключение договора на обучение с организацией, не имеющей необходимого оборудования и земельного участка, может привести к напрасной трате денег и отказу в выдаче водительского удостоверения со стороны госавтоинспекции.
Требования к организации учебного процесса
Перед заключением договора с автошколой
необходимо проверить наличие:
необходимо проверить наличие:
лицензии на право обучения водителей ТС
соответствующих категорий;
соответствующих категорий;
устройства для тестирования и развития психофизиологических качеств (память, глазомер, переключаемость и распределение внимания, нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность и др.);
тренажеров первоначального обучения навыкам вождения и манекенов для отработки навыков оказания первой помощи;
не менее двух ТС, используемых для обучения вождению. Они должны быть оборудованы дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для инструктора и опознавательным знаком "Учебное транспортное средство";
комплекта учебных пособий для занятий:
методички, плакаты, видеофильмы;
методички, плакаты, видеофильмы;
стенда с учебными планами, расписанием занятий, копией лицензии, копией нормативных актов о защите прав потребителей и книгой жалоб.
профильного образования у преподавателей, а также дополнительного профессионального образования по курсу "Образование и педагогика";
заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
совет
Проверить соответствие учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям можно на сайте ГИБДД. Там же можно получить информацию об автошколах, которым отказано в выдаче соответствующего заключения, и автошколах, проверка в отношении которых еще не завершена.
Получайте права через интернет!
После успешного завершения обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов у горожан есть возможность воспользоваться порталом Gosuslugi.ru для допуска к экзаменам и получению национального водительского удостоверения. То же самое касается замены документа по истечении срока действия. Код подтверждения регистрации на портале бердчане могут получить бесплатно по адресу: микрорайон Радужный, 7, к. 1.
Заполнение заявления в электронном виде займет у вас не более десяти минут, а приглашение в госавтоинспекцию придет в личный кабинет в течение одного-двух дней. По словам инспектора бердской ГИБДД Владислава Дисюна, сегодня приоритет в очереди отдается заявлениям государственного портала.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Сертификат, выданный после окончания автошколы, и номер её лицензии.
- Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра формы 083/У-89.
- Квитанция об оплате государственной пошлины.
После успешного завершения обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов у горожан есть возможность воспользоваться порталом Gosuslugi.ru для допуска к экзаменам и получению национального водительского удостоверения. То же самое касается замены документа по истечении срока действия. Код подтверждения регистрации на портале бердчане могут получить бесплатно по адресу: микрорайон Радужный, 7, к. 1.
Заполнение заявления в электронном виде займет у вас не более десяти минут, а приглашение в госавтоинспекцию придет в личный кабинет в течение одного-двух дней. По словам инспектора бердской ГИБДД Владислава Дисюна, сегодня приоритет в очереди отдается заявлениям государственного портала.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Сертификат, выданный после окончания автошколы, и номер её лицензии.
- Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра формы 083/У-89.
- Квитанция об оплате государственной пошлины.
совет
Автомобили, использующиеся для приема экзаменов по вождению, в обязательном порядке оборудуются средствами аудиозаписи и видеофиксации. Эти записи можно использовать в качестве доказательства при обжаловании незаконных действий инспектора при приеме экзамена.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com
Только не в Бердске.Результат водителей в городе на лицо. Беспредел.