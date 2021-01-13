Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей.

"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова

Пенсионер из Крыма, дозвонившийся в эфир украинского телеканала "НАШ", заявил, что мечтает переехать на Украину, однако усомнился, что сможет выжить там на минимальную пенсию из-за многократного роста тарифов на услуги ЖКХ после Майдана.

"Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен (около 4,5 тысячи рублей – ред.)? Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит газовый котел днем и ночью. Я его не выключаю. Сегодня я заплатил 700 рублей за отопление и 300 за свет. Экономика – единственная причина, по которой я не могу переехать на Украину, потому что я там не выживу", - заявил мужчина, назвавший себя "патриотом Украины".

Он добавил, что получает в России минимальную пенсию в размере 9,5 тысячи рублей, а их общий доход с женой составляет 20 тысяч рублей. При этом на коммуналку они тратят не более трех тысяч рублей в месяц без всякой экономии. Мужчина уточнил, что в названную сумму входят плата за газ, электроэнергию, интернет и ремонт дома.



Также крымчанин отметил, что его родной полуостров "очень хорошо и здорово изменился" после возвращения в состав России. Главным образом он выделил повсеместный ремонт инфраструктуры от домов и дорог до детских площадок.

Источник: РИА Новости