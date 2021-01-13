Кто-то любит мясо, а кто-то рыбу.
Очень важно выбрать эти продукты правильно.
Очень важно выбрать эти продукты правильно.
Мясо для жарки
Для жаркого из говядины лучше выбирать лопатку, поясничную и филейную часть.
Перед приготовлением мясо следует ополоснуть и обсушить бумажным полотенцем. Чтобы мясо получилось сочным, лучше его помещать на хорошо разогретую сковороду.
Свинина – идеальный вариант для жарки: готовится быстро, хорошо сочетается с различными овощами.
Для жаркого из говядины лучше выбирать лопатку, поясничную и филейную часть.
Перед приготовлением мясо следует ополоснуть и обсушить бумажным полотенцем. Чтобы мясо получилось сочным, лучше его помещать на хорошо разогретую сковороду.
Свинина – идеальный вариант для жарки: готовится быстро, хорошо сочетается с различными овощами.
Для приготовления в духовке
Блюда в духовке обычно мы готовим на праздники. Баранья нога, кролик запеченный, тушка курицы, мясо по-французски - они не только красивы, но и потрясающи на вкус!
Покупая бараньи ноги, обратите внимание на то, что передние более нежные. Готовятся они просто: нужно обмазать их смесью из соли и приправ и выпекать порядка двух часов, в зависимости от размера ноги.
Продавцы-консультанты бердских мясных магазинов советуют выбирать курицу для запекания небольшого размера. Так она получится особенно нежной и вкусной. Хозяйки для золотистой корочки используют мед, а некоторые просто готовят ее на соли. Некоторые запекают курицу в рукаве.
Для мяса по-французски можно выбрать как говядину, так и свинину, в зависимости от ваших вкусов. Задняя часть, хорошо отбитая, на вкус получается более мягкой. В некоторых рецептах рекомендуют добавлять горчицу: блюдо приобретает нотку пикантности.
Блюда в духовке обычно мы готовим на праздники. Баранья нога, кролик запеченный, тушка курицы, мясо по-французски - они не только красивы, но и потрясающи на вкус!
Покупая бараньи ноги, обратите внимание на то, что передние более нежные. Готовятся они просто: нужно обмазать их смесью из соли и приправ и выпекать порядка двух часов, в зависимости от размера ноги.
Продавцы-консультанты бердских мясных магазинов советуют выбирать курицу для запекания небольшого размера. Так она получится особенно нежной и вкусной. Хозяйки для золотистой корочки используют мед, а некоторые просто готовят ее на соли. Некоторые запекают курицу в рукаве.
Для мяса по-французски можно выбрать как говядину, так и свинину, в зависимости от ваших вкусов. Задняя часть, хорошо отбитая, на вкус получается более мягкой. В некоторых рецептах рекомендуют добавлять горчицу: блюдо приобретает нотку пикантности.
Выбираем печень
Печень - популярный и полезный продукт. Она необходима в рационе как врослым, так и детям. Печень говяжья светло-коричневого цвета покрыта пленкой. Темный цвет продукта говорит о том, что она от старого животного.
О свежести куриной печени вам скажет ее блеск и гладкость. Главное преимущество перед говяжьей - быстро готовится. Перед приготовлением необходимо хорошо ее промыть, убрать пленки и желчные протоки.
Печень - популярный и полезный продукт. Она необходима в рационе как врослым, так и детям. Печень говяжья светло-коричневого цвета покрыта пленкой. Темный цвет продукта говорит о том, что она от старого животного.
О свежести куриной печени вам скажет ее блеск и гладкость. Главное преимущество перед говяжьей - быстро готовится. Перед приготовлением необходимо хорошо ее промыть, убрать пленки и желчные протоки.
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Мяса, рыба, овощи
В Бердске очень много торговых точек, где можно приобрести мясо для шашлыка на любой вкус - баранину, свинину, говядину, курицу. Если нет времени, желания или умения для того, чтобы мариновать мясо, шашлык-полуфабрикат можно купить уже готовым. Причем, выбор маринада, в котором напитываются разными заливками и специями свежее мясо, огромен. Для создания шашлыка идет и гранатовый сок, и майонез, и вино, и томатная паста, и многие другие ингредиенты.
Кто-то любит перекладывать кусочки шашлыка на шампуре болгарским перцем, помидорами, баклажанами. В любом случае, овощи и зелень на пикнике станут прекрасным дополнением к шашлыку.
Многие вкупе с шашлыком покупают и сырые колбаски - приготовленные с дымком они имеют неповторимый вкус.
Есть и те гурманы, кто любому мясу, приготовленному на углях, предпочтет рыбу на гриле. Сочную, ароматную, вкуснейшую и очень полезную. Сейчас купить свежую рыбу не составит труда в любое время года. В Бердске есть и рыбные магазины, и специализированные отделы, предлагающие широкий выбор морепродуктов.
Выбираем свежее
• Доброкачественное мясо на разрезе практически сухое.
• При надавливании на мясо образующаяся ямка должна быстро выровняться.
• Если поверхность мяса сухая, обветренная, а на срезе блестит, то это говорит о том, что лежит оно давно и в нем происходят нежелательные процессы.
• Мороженое мясо имеет красноватый цвет с сероватым оттенком из-за кристалликов льда.
При надавливании на мясо пальцем цвет должен быстро измениться на ярко-красный. Если этого не происходит, мясо несвежее.
• Определить свежесть мороженого мяса легко, проткнув его горячей вилкой или ножом. Если мясо несвежее, появится неприятный запах.
• Если вы хотите купить телятину, а не старую говядину, то обратите внимание на цвет мяса: чем светлее оно, тем моложе животное.
• Если в мясе слишком много пленок, то животное было старым.
• Если тушка курицы имеет крупную грудь и короткие ноги, то, скорее всего, ее вырастили на гормонах.
• Доброкачественное мясо на разрезе практически сухое.
• При надавливании на мясо образующаяся ямка должна быстро выровняться.
• Если поверхность мяса сухая, обветренная, а на срезе блестит, то это говорит о том, что лежит оно давно и в нем происходят нежелательные процессы.
• Мороженое мясо имеет красноватый цвет с сероватым оттенком из-за кристалликов льда.
При надавливании на мясо пальцем цвет должен быстро измениться на ярко-красный. Если этого не происходит, мясо несвежее.
• Определить свежесть мороженого мяса легко, проткнув его горячей вилкой или ножом. Если мясо несвежее, появится неприятный запах.
• Если вы хотите купить телятину, а не старую говядину, то обратите внимание на цвет мяса: чем светлее оно, тем моложе животное.
• Если в мясе слишком много пленок, то животное было старым.
• Если тушка курицы имеет крупную грудь и короткие ноги, то, скорее всего, ее вырастили на гормонах.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com