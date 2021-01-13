Мяса, рыба, овощи

В Бердске очень много торговых точек, где можно приобрести мясо для шашлыка на любой вкус - баранину, свинину, говядину, курицу. Если нет времени, желания или умения для того, чтобы мариновать мясо, шашлык-полуфабрикат можно купить уже готовым. Причем, выбор маринада, в котором напитываются разными заливками и специями свежее мясо, огромен. Для создания шашлыка идет и гранатовый сок, и майонез, и вино, и томатная паста, и многие другие ингредиенты.



Кто-то любит перекладывать кусочки шашлыка на шампуре болгарским перцем, помидорами, баклажанами. В любом случае, овощи и зелень на пикнике станут прекрасным дополнением к шашлыку.



Многие вкупе с шашлыком покупают и сырые колбаски - приготовленные с дымком они имеют неповторимый вкус.



Есть и те гурманы, кто любому мясу, приготовленному на углях, предпочтет рыбу на гриле. Сочную, ароматную, вкуснейшую и очень полезную. Сейчас купить свежую рыбу не составит труда в любое время года. В Бердске есть и рыбные магазины, и специализированные отделы, предлагающие широкий выбор морепродуктов.

