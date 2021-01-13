Отключили отопление в двух домах Бердска. Кому не повезло?

Отключение в связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе.

ывапап В связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети произведено отключение отопления в двух домах Бердска. Тепла нет на ул. Горького, 5 и на ул. Ленина, 83. Дефект устранят в кратчайшие сроки - до 13 часов 13 января.

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