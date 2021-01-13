13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отключили отопление в двух домах Бердска. Кому не повезло?

12:11 13.01.2021 Фото: pexels
1

Отключение в связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе.

% name% title
ывапап

В связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети произведено отключение отопления в двух домах Бердска.

Тепла нет на ул. Горького, 5 и на ул. Ленина, 83.

Дефект устранят в кратчайшие сроки - до 13 часов 13 января.

отключение отопление
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас тепло дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
13:45 13-01-2021
Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:39 13-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
13:30 13-01-2021
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
БердскНамерен "оживить" дом молодежи и создать школу молодого депутата новый директор ОДМ Бердска. 9 пунктов плана возрождения" Дубровского
13:28 13-01-2021
Намерен
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
13:20 13-01-2021
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
БердскГрафик выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
13:15 13-01-2021
График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
13:15 13-01-2021
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
13:00 13-01-2021
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте
13:00 13-01-2021
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте
БердскТри девочки родились 1 января 2021 года. Каким будет год, рассказали в роддоме Бердска
12:53 13-01-2021
Три девочки родились 1 января 2021 года. Каким будет год, рассказали в роддоме Бердска