Отключили отопление в двух домах Бердска. Кому не повезло?

В связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети произведено отключение отопления в двух домах Бердска.
Тепла нет на ул. Горького, 5 и на ул. Ленина, 83.
Дефект устранят в кратчайшие сроки - до 13 часов 13 января.
Отключение в связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе.
В связи с выявленным дефектом на внутриквартальном трубопроводе тепловой сети произведено отключение отопления в двух домах Бердска.
Тепла нет на ул. Горького, 5 и на ул. Ленина, 83.
Дефект устранят в кратчайшие сроки - до 13 часов 13 января.
От редакции
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