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Стая собак напала на 11-летнего мальчика. Его срочно госпитализировали

12:45 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данным следствия, в конце 2019 года Управление ветеринарии Республики Бурятия предоставило городскому округу Улан-Удэ субвенции на мероприятия по обращению с безнадзорными животными в размере более 19,5 млн рублей.

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В Бурятии возбудили дело о халатности после нападения собак на ребенка

По мнению следователей, местные чиновники не сделали необходимого для регулирования численности бездомных животных.
Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка в Улан-Удэ Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"12 января 2021 года после полудня из микрорайона "Забайкальский" города Улан-Удэ в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлен 11-летний мальчик с многочисленными повреждениями от укусов собак на нижних конечностях. Схожее нападение стаи собак на молодую девушку произошло в указанной местности меньше месяца назад. На основании материалов, поступивших из прокуратуры Республики Бурятия, из которых следует, что органами местного самоуправления не исполнены ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных, отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в конце 2019 года Управление ветеринарии Республики Бурятия предоставило городскому округу Улан-Удэ субвенции на мероприятия по обращению с безнадзорными животными в размере более 19,5 млн рублей. С подрядной организацией после этого был заключен контракт на 12 млн рублей на отлов более 1,4 тыс. собак. Но к концу года контракт был выполнен менее чем на треть, отловлено всего более 400 особей. Соглашение также возлагало на местную администрацию обязанности по созданию приютов для содержания безнадзорных животных, учету отловленных особей, их вакцинации, мониторингу численности. Однако муниципальные приюты для животных не созданы. "Их отсутствие усугубило ситуацию по обращению с бездомными животными, что привело к их распространению на территории города и нападениям на местных жителей", - говорится в сообщении.

нападение собаки халатность
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