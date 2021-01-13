Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте

Статистическую отчетность можно сдать только через интернет

С 30 декабря вступил в силу Федеральный закон от 30.12.20 № 500-ФЗ. Согласно этому закону, теперь отчетность в Росстат можно сдавать только через интернет (если выражаться точнее — по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота). Временные послабления предусмотрены лишь для субъектов малого предпринимательства.

Напомним, что ранее респонденты могли сами решать, как представлять статистические отчеты, — на бумажном носителе или через интернет (прежняя редакция ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 29.11.07 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в РФ»).

Однако с 30 декабря 2020 года первичные статистические данные нужно направлять в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Для субъектов малого предпринимательства предусмотрено исключение. В 2021 году они смогут по-прежнему предоставлять статистические данные как через интернет, так и на бумажном носителе, но начиная с 2022 года — только через интернет.

Источник: buhonline.ru