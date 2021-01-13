Отмены выборов мэра Бердска Евгения Шестернина требует по суду отстраненный от конкурса кандидат Александр Трушакин

Он подал иск на бердский Совет депутатов, считая, что именно представительный орган власти, проводивший конкурсный отбор на пост главы города, допустил нарушения. Спикер горсовета это отрицает. Шестернина назначили мэром 25 декабря 2020 на пятилетку.

Александр Трушакин выбыл из выборной гонки

С иском в суд об отмене результатов выборов мэра Бердска обратился отстраненный от участия в конкурсе Александр Трушакин. Как он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», исковое заявление в Бердский городской суд он подал 26 декабря 2020 года — на следующий день после назначения главой города Евгения Шестернина.

Напомним, что по итогам конкурсного отбора и тайного голосования депутатов на сессии горсовета мэром Бердска на следующие 5 лет избран Шесетрин. Его соперниками были 8 человек. Однако 25 декабря перед началом тестирования конкурсная комиссия сняла с регистрации кандидата Трушакина. Основанием стало наличие судимости, которую сняли с него в 2017 году.

По мнению Александра Трушакина, депутатский корпус нарушил несколько пунктов:



- Во-первых, кто такие эта группа лиц (конкурсная комиссия — прим. ред.), чтобы проводить проверку знаний? Они что, имеют образовательную лицензию? Не имеют. Они кто такие, чтобы лишать кандидата пассивного избирательного права? Они что, вправе изменять конституцию Российской Федерации? Даже президент не обладает такими полномочиями — право дано по факту рождения.

Кроме того, как считает Трушакин, именно местный Совет депутатов узаконил конкурс, отменив прямые выборы главы города. Также он утверждает, что кандидат на пост главы города Евгений Шестернин не подавал документы на участие в конкурсе лично:

- Я присутствовал при этом до момента выхода в коридор какой-то дамы с господином Бадьиным. Кроме того, Шестернин отсутствовал при начале регистрации кандидатов. Но это уже «побочный эффект».

Председатель горсовета Бердска Владимир Голубев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что получил копию искового заявления.

- То, что он (Трушакин — прим. ред.) предъявил, я направил председателю конкурсной комиссии Яковлеву (министр регионального развития — прим. ред.). Пока от него ответа не было. Все это случилось буквально за день до Нового года, - прокомментировал Владимир Алексеевич.

Он полагает, что если будет суд, то ему придется ходить на заседания и доказывать правильность и законность действие бердского депутатского корпуса. Голубев уверен, что горсовет ничего не нарушал.

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