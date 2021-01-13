Розыск: Тайно похитила портмоне с 22 000 рублей в аптеке "Пульс" у покупателя восточная пенсионерка в синей крутке в Бердске

Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, восточный тип лица, волосы темные, при ходьбе хромает.

Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения

Около 09 часов 25 минут 25.11.2020 неустановленное лицо, находясь в помещении аптеки «Пульс» по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 52, тайно похитило принадлежащее Новоселову А.В. портмоне с денежными средствами и документами на имя Новоселова А.В., причинив своими действиями ущерб в общей сумме 22 000 рублей. Ущерб является значительным.

Похищено:

-денежные средства в сумме 14 000 рублей, купюрами 5000 рублей – 2шт., и другого достоинства,

-паспорт гр-на РФ на имя Новоселов

-СНИЛС на имя Новоселов

-кошелек кожаный, марки «Доктор Коффер», темно коричневого цвета, логотип торговой марки нанесен методом теснения.

Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, восточный тип лица, волосы темные, при ходьбе хромает. Была одета: шапка светло-серого цвета с отворотом; куртка болоньевая длинной ниже пояса синего цвета с капюшоном, на левом рукаве круглая эмблема; штаны фиолетового цвета; ботинки горнолыжные серого цвета с подошвой светло серого цвета, при себе имела сумку из кожи черного цвета с эмблемой серебристого цвета.

Прошу обращаться по телефону: 112, 3-00-23, 8-951-361-02-52

Источник: ОМВД России по г. Бердску