13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Розыск: Тайно похитила портмоне с 22 000 рублей в аптеке "Пульс" у покупателя восточная пенсионерка в синей крутке в Бердске

12:38 13.01.2021 Фото: ОМВД России по г. Бердску
1

Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, восточный тип лица, волосы темные, при ходьбе хромает.

% name% title
Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения

Около 09 часов 25 минут 25.11.2020 неустановленное лицо, находясь в помещении аптеки «Пульс» по адресу: г. Бердск, ул. Ленина, 52, тайно похитило принадлежащее Новоселову А.В. портмоне с денежными средствами и документами на имя Новоселова А.В., причинив своими действиями ущерб в общей сумме 22 000 рублей. Ущерб является значительным.

Похищено:

-денежные средства в сумме 14 000 рублей, купюрами 5000 рублей – 2шт., и другого достоинства,

-паспорт гр-на РФ на имя Новоселов

-СНИЛС на имя Новоселов

-кошелек кожаный, марки «Доктор Коффер», темно коричневого цвета, логотип торговой марки нанесен методом теснения.

Подозревается: женщина, на вид 60-70 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, восточный тип лица, волосы темные, при ходьбе хромает. Была одета: шапка светло-серого цвета с отворотом; куртка болоньевая длинной ниже пояса синего цвета с капюшоном, на левом рукаве круглая эмблема; штаны фиолетового цвета; ботинки горнолыжные серого цвета с подошвой светло серого цвета, при себе имела сумку из кожи черного цвета с эмблемой серебристого цвета.

Прошу обращаться по телефону: 112, 3-00-23, 8-951-361-02-52

Источник: ОМВД России по г. Бердску

аптека кража розыск
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели ее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полный список Крещенских примет на 19 января 2021 года
13:50 13-01-2021
Полный список Крещенских примет на 19 января 2021 года
Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
13:45 13-01-2021
Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:39 13-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
13:30 13-01-2021
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
БердскНамерен "оживить" дом молодежи и создать школу молодого депутата новый директор ОДМ Бердска. 9 пунктов плана возрождения" Дубровского
13:28 13-01-2021
Намерен
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
13:20 13-01-2021
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
БердскГрафик выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
13:15 13-01-2021
График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
13:15 13-01-2021
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
13:00 13-01-2021
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте
13:00 13-01-2021
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте