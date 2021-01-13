Первый секс с новым партнером: как не наделать ошибок?

Прежде, чем заняться сексом с новым мужчиной, подумай: насколько сильно ты расстроишься, если он тебе больше никогда не перезвонит?

Чем меньше ожиданий, тем лучше

Каждый раз — как первый раз... В самом деле, секс с каждым новым партнером — это новый квест, лотерея, а порой и жизненный урок, после которого понимаешь, как делать не надо. Давай разберем, какие же подводные камни могут быть в сексе с новым парнем.

А ты действительно готова? Другая сторона медали

Прежде всего задай себе этот вопрос. И только после точного "да" иди дальше. Потому что бросаться из огня да в полымя — не выход. Нередко женщина оказывается в порочном круге. Она быстро увлекается новым партнером, занимается с ним сексом, потом он пропадает с радаров, оставляя ее убитой горем. Зачем повторять это снова и снова? Прежде, чем заняться сексом с новым мужчиной, подумай: насколько сильно ты расстроишься, если он тебе больше никогда не перезвонит?

Обсуди детали

Этот пункт важен и лучше его выполнить еще на стадии флирта. Попытайся ненавязчиво выяснить предпочтения нового избранника и довести до его ведома твои понятия о приемлемых и неприемлемых сексуальных моментах. Потому что если твой партнер выступает по грубому БДСМному сексу, а ты любишь нежности — в постели каждого может поджидать неприятный сюрприз.

Ожидания на минимуме

Чем меньше ожиданий, тем лучше. Воздушные замки не выдерживают столкновения с суровой реальностью. Помни, что твой новый любовник — живой человек, а не персонаж из выдуманного мира. Да, он может полностью соответствовать твоим ожиданиям, если ты заранее напишешь для него сценарий и отрепетируешь его с партнером по Skype. Не делай из первого секса проблему, меньше заморачивайся.

Не парься

Будь собой. Да-да, уже тошнит от этой фразы. Можешь сколько угодно закатывать глаза, но лучшая тактика — оставаться собой. Потому что если ты строишь из себя принцессу, которая на свидании есть один салат, не пьет, не ругается и вообще сама милость, а на деле твоя любимая еда — это пельмени, пиво открываешь зубами, а когда выведут из себя, то ругаешься, как Петрович из шестой бригады... То есть — шанс повергнуть нового мужчину в шок.

Успокойся!

Чем больше волнуешься — тем больше отвлекаешься от важного. Твое волнение переходит на партнера и вот вы уже вдвоем нервничаете и что-то идет не так. Оно тебе надо?

Каждый первый раз с новым партнером вызывает бурю эмоций. С этим трудно поспорить. С женскими комплексами бороться проблематично, оставь копание в мозгах психотерапевту. Вдохни и выдохни, даже если решительно все пойдет не по плану и секс можно будет внести в список "Худший интимный опыт в моей жизни", то это не повод биться головой об стену.

Контролируй количество выпитого

Алкоголь делает нас отважными, храбрыми, красивыми, невозмутимыми и... неконтролируемыми. Чего-чего, а напиваться перед сексом с новым партнером — крайне не советую. Потому что последствия могут быть не самыми приятными. Например, тебя стошнит в позе наездницы или уснешь в миссионерской. Кому нужен это провал?

Переигрываешь?

Слушай, все мы не без греха. Но устраивать театральное представление с новым партнером — плохая идея. Еще хуже — имитировать оргазм. Стонать, кричать — сколько угодно. Но, имитируя кульминацию с самого начала, есть риск того, что ты будешь делать это и в дальнейшем.

Не отпугивай своими планами

Давай только без вот этого "я ищу серьезные отношения", "а когда поедем вместе в отпуск", "как назовем ребенка, если будет девочка", "хочу познакомить тебя с мамой". Секс — это просто секс. По крайней мере в 21 веке.

Факапы не смертельны

Ты не можешь контролировать абсолютно все. Как и твой новый партнер. Курьезные моменты случаются, особенно, если любовники еще не привыкли друг к другу. Губы не с первого раза достигают намеченной цели, от прикосновения холодных пальцев тело партнера может дернуться и он не нарочно заедет локтем в глаз. Воздух из влагалища при резком введении члена вырывается с неприятным звуковым сопровождением... Ну и что? Посмеялись и продолжили.

В любой непонятной ситуации — предохраняйся

Казалось бы, что здесь непонятного? Но очень часто в самый кульминационный момент под рукой не оказывается презерватива. По негласной традиции принято, что о наличии средств индивидуальной защиты — обязан позаботиться мужчина. Но у тебя всегда должен быть план Б. В этом случае план П (презерватив, понятно же, да?)).

Не сравнивай

Сравнивать нового любовника с бывшим — идея не из лучших. Да и вообще сравнение партнера в постели с другими мужчинами уменьшает шансы на жаркую ночь. Верх неприличия сравнивать вслух достоинство нового парня с детородными органами бывших партнеров.

Игры в сторону

Если партнер настаивает уже на первом сексе доставать плетки, игрушки или какие-то пугающие предметы — сворачивай эту вечеринку. Не стоит идти на поводу, потому что неудобно отказать. Игры в постели актуальны в уже сложившейся паре, которая знает о фантазиях друг друга и спокойно обсуждает любые интимные нюансы.

Ну и напоследок...

Порой после секса хочется что-то сказать... Нет, нужно! Сказать, а потом подумать. Но давай все делать наоборот. Рассказать о своем послевкусии можно по-разному, в идеале, ненавязчиво поболтать и уснуть в обнимку. Совсем хорошо — провести ночь вместе, отоспаться после безумной ночи и вместе позавтракать.

Источник: hochu