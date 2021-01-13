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Скончались 9 пациентов за стуки на 13 января в Новосибирской области

12:46 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 039 пациентов.

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В отделениях реанимации находятся 149 человек

По данным оперативного штаба на утро 13 января в регионе выявлено 29 752 случая коронавирусной инфекции (+140 за сутки), в том числе у 1 705 детей. 26 365 пациентов выздоровели (+228 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 073 человека.

В отделениях реанимации находятся 149 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

17 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 657.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 039 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 115 659 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 918 жителей региона, 87 045 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 558 обращений, госпитализированы 17 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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