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Намерен еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году Netflix

16:30 13.01.2021 Фото: pixabay.com
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Netflix опубликовал перечень около 70 запланированных к выпуску фильмов.

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Netflix намерен еженедельно выпускать новые фильмы в 2021 году

Сервис опубликовал список из около 70 запланированных к выпуску кинолент.
Американский сервис потокового вещания Netflix заявил о планах выпускать новые кинофильмы на платформе каждую неделю в 2021 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе сервиса.

"Мы начинаем 2021 год с размахом. В этом году список удивит и порадует киноманов со всего мира фильмами отмеченных наградами режиссеров, в том числе Джейн Кэмпион [с кинолентой] The Power of the Dog, Паоло Соррентино c Hand of God и Адама Маккея [c фильмом] Don’t Look Up. < ...> Netflix будет представлять вам новый фильм каждую неделю с участием самых известных звезд", - говорится в сообщении.

Netflix опубликовал перечень около 70 запланированных к выпуску фильмов. Среди известных актеров, исполнивших роли в анонсированных кинокартинах, появятся Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Мерил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и др.

сериал фильм Netflix
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