График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января

Родители уже начали получать пособие на детей

После новогодних каникул с нетерпением ждут детских выплат родители в Бердске. Когда они смогут их получить на детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет, интересуются бердчане.

В бердском Центре социальной поддержки населения 13 января «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что небольшие детские пособия, 344 рубля, финансируемые из областного бюджета, были перечислены уже 12 января. Средства, финансируемые из федерального бюджета, еще не поступили. Скорее всего, они поступят до 25-26 января, отметили в ЦСПН.

Существует регламент выплаты детских пособий и выплат. Они производятся месяц в месяц. Декабрь — за декабрь, январь — за январь и так далее. Выплаты производятся с 1 по 26 число каждого месяца. Конкретной даты нет, подчеркнули в ЦСПН.

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