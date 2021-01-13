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График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января

13:15 13.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Прошло областное финансирование детских пособий.

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Родители уже начали получать пособие на детей
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 январяО новой индексации маткапитала заявил Путин 23 декабря для 1 млн семейЕщё 170 новостей

После новогодних каникул с нетерпением ждут детских выплат родители в Бердске. Когда они смогут их получить на детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет, интересуются бердчане.

В бердском Центре социальной поддержки населения 13 января «Курьер. Среда. Бердск» рассказали, что небольшие детские пособия, 344 рубля, финансируемые из областного бюджета, были перечислены уже 12 января. Средства, финансируемые из федерального бюджета, еще не поступили. Скорее всего, они поступят до 25-26 января, отметили в ЦСПН.

Существует регламент выплаты детских пособий и выплат. Они производятся месяц в месяц. Декабрь — за декабрь, январь — за январь и так далее. Выплаты производятся с 1 по 26 число каждого месяца. Конкретной даты нет, подчеркнули в ЦСПН.

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