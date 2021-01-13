Обряды и ритуалы на Старый Новый год 2021 на деньги, любовь и исполнение желания

В эту магическую ночь любой человек может стать волшебником и ваятелем собственной судьбы!

Старый Новый год — ночь с 13 на 14 января — полон загадок и мистики

Старый Новый год — ночь с 13 на 14 января — полон загадок и мистики. Желания, которые загадываются в эту ночь, часто сбываются, а ритуалы и заговоры — действуют. По крайней мере, в это верили наши предки.

Канун Старого Нового года идеально подходит для проведения магических обрядов и ритуалов, которые привлекают удачу, здоровье, богатство и любовь! Ведь гадания и заговоры на Старый Новый год необычайно сильны и действенны.

В эту магическую ночь любой человек может стать волшебником и ваятелем собственной судьбы!

Ритуалы на Старый Новый год

Ритуал на деньги

Очень простой и эффективный ритуал, который можно проводить только на Старый Новый год. Он требует небольшой подготовки.

Несколько дней до Старого Нового года носите в кошельке 2 монетки серебряного цвета. Они должны к вам «привыкнуть».

В канун Старого Нового года возьмите свечу зеленого цвета (этот цвет притягивает деньги, доллар ведь не случайно зеленый!), растопите немного воска. Сделайте небольшую лепешку (из пластилина, например) и налепите на нее с двух сторон заготовленные монеты.

Пусть в староновогоднюю ночь ваш талисман будет при вас. Утром положите его в холщовый мешочек зеленого цвета и спрячьте в укромное место, например, туда, где вы храните деньги и драгоценности. Талисман весь год будет притягивать к вам достаток.

Ритуал на любовь

В канун Старого Нового года возьмите три свечи (красную, белую и зеленую).

Зажгите их и поставьте в хрустальный графин с водой.

Сам графин установите на круглое зеркало.

Попросите, чтобы ваша любовь была чистой, как ключевая вода, горячей, как пламя и прозрачной, как зеркало.

Повторите заклинание три раза. Ваш суженный непременно к вам придет уже в ближайшее время.

Ритуал на мир в семье

Накануне Старого Нового года уберите квартиру. В доме не должно быть ни соринки!

Зажгите белую свечу и обойдите с ней каждый уголок каждой комнаты.

Затем наберите в ведро воды, с зажженной свечой прочитайте над ним «Отче наш» и еще раз хорошенько вымойте все полы в доме, прося, чтобы раздоры и скандалы покинули его навсегда.

Свечу не тушите, пусть она догорит сама.

Заговоры на Старый Новый год

Заговор на исполнение желаний

На Старый Новый год (утром 13 января) напишите на листочке то, что вы хотите получить в наступающем году. Никто не должен видеть то, что вы пишите!

Просите конкретные вещи, например, что хотите выплатить ипотечный кредит, отдохнуть на Мальте или получить высокооплачиваемую работу.

Сверните листочек в трубочку и перевяжите красной лентой. Положите под елку до утра 14 января. Затем спрячьте в укромное место.

Раз в месяц перечитывайте вслух свои желания до тех пор, пока они не исполнятся.

Листочек с исполнившимися желаниями необходимо сжечь.

Заговор на избавление от проблем

Напишите на листочке все, что вас волнует. Опишите свои финансовые проблемы, душевные переживания, конфликты с родными и друзьями. Не жалуйтесь на судьбу, просто спокойно вспомните все негативное, что произошло с вами в уходящем году. Старайтесь писать четким и разборчивым почерком, чернильной ручкой. Когда закончите, сверите листочек в трубочку и подожгите его от свечи. Попросите, чтобы все ваши беды сгорели, а на их место пришла удача.

Обряды на Старый Новый год

Обряд на здоровье

Одежда хранит в себе плохую энергетику. Если вы испытываете проблемы со здоровьем, в ночь на Старый Новый год сожгите какую-либо старую вещь без сожаления. Вместе с ней сгорят все болезни!

По древним поверьям, надо сжигать ту вещь, которую носили на «больном» месте.

Не в порядке сердце — сожгите футболку.

Болят ноги или ломит спина? В огонь отправьте брюки.



Головные боли? Старой шапке не место в вашем шкафу!

Кстати, сжечь можно и проблемы. Напишите то, что вас тревожит на листочке, и сожгите его дотла!

Источник: korporativus.com