13.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР

13:30 13.01.2021 Фото: pixabay
0

Граждане, которые подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

% name% title
Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки и должен ее хранить.

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам будут оформляться только электронные трудовые книжки.

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности - в бумажном или в электронном виде. У тех же граждан, кто впервые устроится на работу, начиная с января 2021 года, все сведения о периодах работы будут вестись уже только в электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление по уважительной причине вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю по основному месту работы.

К таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе декретный); временное отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в указанный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного заявления.

Граждане, которые подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки и должен ее хранить.

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых мероприятиях в отношении своих сотрудников они должны предоставлять в органы Пенсионного фонда в электронном виде для хранения её в информационных ресурсах ПФР в установленные законодательством сроки.

Источник:  ПФР

бумажная трудовая ПФР электронная книжка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Электронные лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
13:45 13-01-2021
Интерпол объявил в розыск двоих россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:39 13-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
13:30 13-01-2021
Что ждет россиян в январе 2021 - озвучил ПФР
БердскНамерен "оживить" дом молодежи и создать школу молодого депутата новый директор ОДМ Бердска. 9 пунктов плана возрождения" Дубровского
13:28 13-01-2021
Намерен
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
13:20 13-01-2021
Эти 7 вещей увеличивают риски инсульта
БердскГрафик выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
13:15 13-01-2021
График выплаты детских пособий за январь 2021: Какое пособие получают семьи с детьми до 1,5 лет, 3-х лет и с 3 до 7 лет с 12 января
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
13:15 13-01-2021
Завел канал в Telegram президент Турции Эрдоган
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
13:00 13-01-2021
Какие лекарства строго противопоказаны при коронавирусе? Врачи составили список
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте
13:00 13-01-2021
Статистические отчеты за 2020 год: Как их будут принимать, срочно узнайте
БердскТри девочки родились 1 января 2021 года. Каким будет год, рассказали в роддоме Бердска
12:53 13-01-2021
Три девочки родились 1 января 2021 года. Каким будет год, рассказали в роддоме Бердска