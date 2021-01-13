Новый Nissan Magnite вызвал ажиотаж. Сколько он стоит?

На данный момент новый компактный кроссовер пока доступен лишь на индийском авторынке, но чуть позже модель можно будет купить и в других странах, в том числе и в России.

С момента запуска модели Magnite на рынок сбыта было заказано и оплачено 33 тысячи кроссоверов

Представители марки Nissan поделились информацией о том, что с момента запуска модели Magnite на рынок сбыта было заказано и оплачено 33 тысячи кроссоверов. На данный момент новый компактный кроссовер пока доступен лишь на индийском авторынке, но чуть позже модель можно будет купить и в других странах, в том числе и в России.

Учитывая ажиотажный спрос, в «Ниссане» будут запускать третью рабочую смену на предприятии в Орагадаме, Индия. Благодаря такому шагу ожидание клиентами своих новеньких авто сократится с четырёх-пяти месяцев до двух-трёх. Для воплощения этого плана компании необходимо привлечь более тысячи обыкновенных сотрудников и более пятисот человек на должность менеджеров.

Цена на новый Nissan «Магнит» практически не поменялась с даты объявления массовой реализации, кроме самой стандартной версии, которая стала дороже на 50 тысяч рупий и оценивается на сегодняшний день в 549 тысяч рупий, что в переводе на актуальный курс составляет примерно 555 тысяч рублей.

Пока новинка доступна только на индийском рынке. Magnite предлагается с литровым двигателем в двух вариантах мощности: атмосферный мотор на 72 л. с. и 100-сильный агрегат с турбонаддувом. Все моторы представлены в совокупности с пятидиапазонной механической трансмиссией, для варианта в 100 л. с. доступна отдельно ещё и вариаторная КПП. Модель ожидается также на российском рынке и в других странах.

Источник: gismeteo