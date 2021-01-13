Как вложиться в акции и не прогореть, научат жителей России

В настоящее время перед законодателями и регулятором стоит задача максимально защитить неискушённого инвестора от всех рисков фондового рынка, которые грозят потерей всех их вложений.

В настоящее время перед законодателями и регулятором стоит задача максимально защитить неискушённого инвестора от всех рисков фондового рынка, которые грозят потерей всех их вложений

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг хотят запретить навязывать малосведущим инвесторам ненужные услуги, а также продавать сложные финансовые продукты, в которых те пока не разбираются. Такой законопроект представители ЦБ, Минфина и участники финрынка обсудят 13 января на совещании в режиме видео-конференц-связи на площадке Госдумы. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Нам эти сложности ни к чему

В июле прошлого года Президент РФ подписал закон о делении инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных, предусматривающий введение тестирования для первой категории граждан, которые желают проводить операции на фондовом рынке. Однако тестировать предлагается только с апреля 2022 года, когда вступит в силу закон о категоризации инвесторов, но проблемы обозначились уже сейчас, и с этим нужно что-то делать.

Ведь потянувшиеся вслед за снижением доходности по банковским вкладам на фондовый рынок россияне рискуют быть обманутыми не только своими чрезмерно радужными ожиданиями, но и профессиональными участниками рынка, которые, пользуясь ситуацией, навязывают им ненужные инструменты и услуги. Об этом ещё в прошлом году в Госдуме предупреждала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению регулятора, если люди, не понимающие сути продуктов и инструментов, формируют неверные ожидания и несут потери, это может привести к разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.

Решить проблему, по словам Анатолия Аксакова, помогли бы оперативные изменения в Закон «О рынке ценных бумаг». «Смысл заключается в том, чтобы внести поправки, позволяющие защитить неквалифицированного инвестора, прежде всего при приобретении сложных финансовых продуктов, в которых он не разбирается, — пояснил глава комитета. — В этих целях предлагается более ранее тестирование неквалифицированных инвесторов, чем это прописано в законе».

Вторая тема, которую сегодня обсудят законодатели и представители регуляторов с участниками рынка, касается мисселинга, то есть навязывания дополнительных финансовых услуг или инструментов, которые инвестор не собирался приобретать.

Анатолий Аксаков напомнил, что в конце прошлого года он уже проводил аналогичное совещание, на котором состоялась жёсткая дискуссия. «Договорились представить новую версию законопроекта, потому что та, которую мы обсуждали перед Новым годом, не решала тех проблем, по мнению рынка, которые обозначил регулятор», — уточнил депутат.

Максимальная защита и минимальные потери

В настоящее время перед законодателями и регулятором стоит задача максимально защитить неискушённого инвестора от всех рисков фондового рынка, которые грозят потерей всех их вложений, отметил Анатолий Аксаков.

Схожей позиции придерживается и Центробанк. В понедельник пресс-служба финансового регулятора сообщила, что Банк России «считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту».

Исключением могут стать бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного советом директоров Центробанка.

Кроме того, профучастникам запретят предлагать неквалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, если договоры заключаются не на организованных торгах.

В конце декабря сообщалось о намерении Центробанка установить лимит на приобретение цифровых финансовых активов неквалифицированными инвесторами в общем размере не более 600 тысяч рублей в течение года.

Также регулятор 31 декабря в целях защиты интересов неквалифицированных инвесторов при инвестировании в иностранные ценные бумаги рекомендовал не допускать к публичному обращению в России некоторые акции и депозитарные расписки. Речь идёт о бумагах, которые не входят в базу расчета индексов, одобренных Банком России. Ограничить их распространение предлагается с 1 января 2021 года до вступления в силу закона о категоризации инвесторов.

Помимо этого, регулятор рекомендовал согласовывать с ним допуск к публичному обращению в РФ ценных бумаг, размещение которых производится путём первичного публичного предложения (IPO) на иностранных биржах.