Снял маску, выпил водки и не расплатился посетитель магазина в Новосибирске. Ему выписали стразу 3 нарушения

Задержан нарушитель «три в одном+»

Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержан гражданин, совершивший одномоментно три правонарушения.

12 января в 19:56 в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги из супермаркета, расположенного в Ленинском районе Новосибирска. Бойцов ГБР, прибывших на вызов, работники магазина попросили задержать пьяного мужчину, который в торговом зале взял с витрины бутылку водки, открыл её и сделал несколько глотков. На замечание о том, что товар нужно сначала оплачивать, а уже потом употреблять в соответствующем месте, он простодушно ответил, что денег на покупку водки у него нет.

Гвардейцы задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции. Всего за пять минут пребывания в магазине, гражданин совершил сразу три административных правонарушения: появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), распитие алкогольной продукции в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ).



Но и это ещё не всё — как часто бывает, одно правонарушение стало причиной цепочки следующих. Задержанный также может быть привлечен к ответственности ещё и за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, ведь для употребления водки он снял с себя защитную маску.

Источник: АБ Гвардия